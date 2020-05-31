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وزير الرى يكلف أجهزة الوزارة بإنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع

الأحد، 31 مايو 2020 12:21 م
وزير الرى يكلف أجهزة الوزارة بإنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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كلف الدكتور  محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بضرورة الاسراع فى إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقاً للتكليفات الرئاسية، والمخطط الزمنى الذى تم وضعها فى هذا الشأن، وأوضح عبد العاطى، أن تبطين الترع من المشروعات التي تحتاج الى عمالة كثيفة وهو ما يحقق اهداف الدولة في القضاء على البطالة مضيفا أنّ من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع، ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة، وجار الانتهاء من الترتيب والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى كانت تعمل على تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير وصيانة للترع خلال الاعوام القادمة وخصوصا فى محافظات الصعيد وتستهدف البدء بأعمال التأهيل لحوالي 650 كيلو متر طولى خلال العام المالى القادم 2020-2021 بمحافظات بنى سويف وأسوان، ويتم تنفيذ العديد من المشروعات لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشئات والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات بالمحافظات.

وأوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، أنه جارى الانتهاء من الترتيبت والدراسات المطلوبة للترع المتعبه التى تحتاج الى تأهيل مع التركيز على البدء بالتنفيذ بمحافظات الوجه القبلى نظراً لبدء موسم أقصى الاحتياجات وما يتطلبه من زيادة للطلب على المياه بمحافظات الوجه البحرى لتلبيه الاحتياجات المائية للزراعات الصيفيه وخصوصاً زراعات الارز بالوجه البحرى.

وأوضح أنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع هي ضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة.


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