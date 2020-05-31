اليوم السابع
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وزير الأشغال اللبنانى: لن يفتح مطار بيروت الدولى فى 8 من يونيو

الأحد، 31 مايو 2020 08:32 م
وزير الأشغال اللبنانى: لن يفتح مطار بيروت الدولى فى 8 من يونيو مطار رفيق الحريرى
كتب محمد عبد المجيد

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قال وزير الاشغال العامة والنقل اللبنانى ميشال نجار، إن مطار رفيق الحريرى الدولى، لن يفتح فى 8 يونيو المقبل كما كان مقرراً، وتوقع نجار أن يفتح المطار ابتداء من 21 يونيو، لافتاً إلى أنه "طالما أن فتح المطار سيتأخر فنحن قد نكون أمام مرحلة رابعة من عودة المغتربين".
 
و وفقا لما نشضر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، سجلت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، 29 حالات بفيروس كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمى الى 1220 إصابة.
 
بالمقابل، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مذكرة خففت فيها من إجراءات التعبئة العامة حول تعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، ومن ضمنها إعادة فتح المراكز التجارية على أنواعها ابتداءً من الإثنين 1 يونيو، وذلك بعد استيفائهم شروط الوقاية والسلامة العامة.
 
وكانت الحكومة اللبنانية، قد وضعت خطة من خمس مراحل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بدأت بتاريخ 27 إبريل الجاري، على أن تنتهى فى 8 يونيو المقبل.
 

لبنان

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فيروس كورونا

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