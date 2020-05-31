اليوم السابع
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وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 حالات شفاء جديدة من فيروس "كورونا" فى الخليل

الأحد، 31 مايو 2020 09:10 م
وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 حالات شفاء جديدة من فيروس "كورونا" فى الخليل تفشى كورونا بين سكان دول العالم
أ.ش.أ

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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة، بتسجيل 4 حالات شفاء جديدة من فيروس "كورونا" لمصابين من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل اليوم الأحد، ومغادرتهم مركز الحجر الصحي إلى منازلهم.

وأضافت الكيلة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عدد حالات الشفاء في فلسطين يرتفع بذلك إلى 527 حالة.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة فى صفوف الجالية الفلسطينية فى المملكة العربية السعودية لمواطنة تبلغ من العمر (70 عاماً)، بسبب فيروس كورونا،

وصرحت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأنه بهذه الوفاة يرتفع عدد الوفيات فى صفوف الجالية الفلسطينية فى دول العالم إلى 107 حالات، والإصابات إلى 1750.

 


فلسطين

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