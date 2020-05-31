وزارة الشباب والرياضة تطلق برنامج لايف بالإنجليزية الخميس المقبل

كتبت أسماء نصار

يستعد مكتب الشباب الإفريقى التابع لوزارة الشباب والرياضة، لإطلاق أولى حلقات برنامج المواطن العالمي وذلك يوم الخميس القادم، ويستهل البرنامج أولى حلقاته باستضافة أحد النماذج الشابة الملهمة عالميا، ويعد البرنامج هو أول برنامج لايف بالانجليزية تطلقه الوزارة بهدف دعم مفهوم الوحدة والمشاركة العالمية وكذلك تسليط الضوء على تجارب شبابية ناجحة عالميا، ومن المقرر أن يتم بث تلك الحلقات على الهواء مباشرة عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة الرسمية ، صفحة مكتب الشباب الافريقي، صفحة ناصر الشبابية، صفحة نموذج محاكاة الاتحاد الافريقي وصفحة مشروع بذور التعليمي بالإضافة إلي اليوتيوب



وتضم قائمة ضيوف البرنامج عددا من صناع القرار والقادة الشباب من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات وذلك بهدف بث رسائل إيجابية لشباب العالم من قلب القاهرة وكذلك خلق حلقة وصل بين الشباب وصناع القرار مما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع



ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تسعى لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في مواجهة الأزمات العالمية إيمانا منها بقدرة الشباب على مواجهة تلك الأزمات من خلال مختلف الأنشطة والبرامج التوعوية والتفاعلية.



يدير حلقات البرنامج أميرة سيد وهي صحفية بجريدة الإيجبشان جازيت التي تعد أولى الصحف الناطقة باللغة الانجليزية في الشرق الأوسط بالاضافة إلي كونها ممثل مصر ببرلمان الشباب العالمي للمياه وشاركت في تغطية العديد من الفعاليات الدولية داخل وخارج مصر.







الشباب والرياضة تطلق برنامج لايف بالانجليزية



