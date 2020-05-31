هولندا تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 5956

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات الصحیة الھولندیة الیوم الأحد، ارتفاع الوفیات الناجمة عن انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید 19) إلى 5956 حالة، فیما زاد اجمالى الاصابات على 46422 حالة، وقال المعھد الوطني الھولندي للصحة العامة والبیئة في بیان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ان الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بعد تسجیل خمس حالات وفاة جدیدة بالاضافة الى 185 اصابة جدیدة بالفیروس

وكان وزير الصحة الهولندي هوجو دى يونج، قال إن المنافسات الرياضية في البلاد ستقام بدون جماهير حتى يتم تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الهولندى، مارك روته، إن المنافسات الرياضية التي تستأنف نشاطها في البلاد في الأول من سبتمبر، لكن وزير الصحة قال أنه لن يتم السماح لأي تجمعات كبيرة حتى يتم تطوير لقاح للفيروس.

وقال دي يونج في رسالة للبرلمان الهولندي "لا يمكننا تحديد أي موعد للخطوة الأخيرة الخاصة بالتجمعات الكبيرة. لن يكون الأمر ممكنا إلا بعد تطوير لقاح للفيروس ولا أحد يدري الفترة التي سيستغرقها هذا الأمر، وتابع "نتمنى أن يحدث قريبا لكنه سيستغرق عاما أو أكثر في الواقع".

وحظرت هولندا كافة الأحداث الرياضية حتى 31 أغسطس، المقبل وإعلان رئيس الوزراء فتح الباب أمام العديد من الألعاب لبدء التخطيط لاستئناف نشاطها.

يتحقق هذا الإعلان الدوري الهولندي لكرة القدم الذي يمكنه الآن التطلع للموسم المقبل عقب إلغاء موسم 2019-2020 بالفعل في 24 أبريل الماضي.