اليوم السابع
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هل يجب أن تحبس أنفاسك اذا اقترب منك أحد الأشخاص للوقاية من كورونا؟

الأحد، 31 مايو 2020 10:00 ص
هل يجب أن تحبس أنفاسك اذا اقترب منك أحد الأشخاص للوقاية من كورونا؟ حبس النفس
كتبت فاطمة خليل

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هل يجب أن تحبس أنفاسك عندما يقترب الناس منك؟ وهل يحميك هذا الأمر ويقيك من الإصابة بفيروس كورونا.. من الأسئلة التي يطرحها الكثيرون، ونتعرف على إجابتها في هذا التقرير، بحسب موقع جريدة "تايمز أوف إنديا"، حيث أن معظم الناس يقومون بحبس أنفاسهم بشكل غريزي عندما يقترب منهم شخص ما، من أجل إبعاد مسببات الأمراض مثل الفيروسات ولكن هل هذه الطريقة فعالة في الوقاية من كورونا أم لا .

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 إذا كنت في مكان عام مع وجود الكثير من الأشخاص حولك، يجب ارتداء أقنعة الوجه "الكمامة الطبية" والتأكد من ممارسة التباعد الاجتماعي أي مسافة بينك وبين الآخرين "حوالى 2 متر".

وأكد الخبراء والباحثون أنه يمكنك أن تحبس أنفاسك بينما يتنفس شخص ما على وجهك مباشرة أو يتحدث بالقرب منك (والذي يجب تجنبه بأي طريقة).

وأكدوا أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى حبس أنفاسك عندما يمر عليك شخص لفترة وجيزة وأوضحوا أنه ما لم يكن السعال والعطس على وجهك، قد لا يكون حبس أنفاسك ضروريًا.

وهنا تبرز أهمية الحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين عندما تكون في الخارج، وارتداء أغطية الوجه ، وعدم لمس وجهك وغسل اليدين بشكل متكرر.

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 وتذكر أنه على الرغم من أن حبس أنفاسك قد يكون مفيدًا بشكل هامشي، فإنه بالتأكيد ليس بديلاً عن ارتداء أقنعة الوجه ، خاصة عندما تكون في الخارج، والذى يعتبر أفضل طرق الوقاية من كورونا.

جدير بالذكر أنه مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بطرق غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، يبحث الناس بحماسة عن طرق جديدة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا الجديد شديد العدوى ومن هذه الطرق حبس الأنفاس.


حبس النفس

حبس النفس للوقاية من كورونا

كورونا

الوقاية من كورونا

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