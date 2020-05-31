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نقابة الصيادلة تقرر غلق مقرها أسبوعًا بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 01:04 ص
نقابة الصيادلة تقرر غلق مقرها أسبوعًا بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

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قررت النقابة العامة للصيادلة، غلق مقرها الرئيسى بجاردن سيتى، لمدة أسبوع واحد، ابتداء من اليوم الأحد31مايو 2020، حتى السبت 6يونيو 2020، وذلك اسوة باتحاد نقابات المهن الطبية والذى قرر غلق مقره بنفس المبنى بعد ظهور أكثر من 8 حالات اصابة بكورونا بين الموظفين العاملين بالاتحاد والنقابات.
 
كانت قد قررت نقابة الأطباء، منح إجازة استثنائية لجميع العاملين بها، وغلق مقرها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم السبت 30-5-2020، حتى الاثنين 1-6-2020، على أن يبدأ العمل بعدها يوم الثلاثاء 2-6-2020 لغرض تعقيم المبنى وتطهيره .
 
يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور السيد عبيد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن تأجيل العودة للعمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر، لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بجاردن سيتى، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 7 يونيو 2020.
 
وأوضح عبيد، أن الأعضاء الراغبين فى سداد الاشتراكات للنقابة، والحصول على الخدمات النقابية، والاشتراك بمشروع العلاج يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال خدمة "فورى"، ومن خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للنقابة.
 
كان قد قال الدكتور السيد عبيد، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن الاتحاد قرر مد الإجازة لكافة الموظفين وغلق مقر الاتحاد بجاردن سيتى لمدة أسبوع أخر، بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك بعد التأكد من إيجابية إصابة 8 موظفين بفيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح عبيد لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر أن يستأنف اتحاد المهن الطبية والنقابات العمل يوم الأحد المقبل، إلا أنه بعد التأكد من وجود إصابات سيتم إغلاق المقر بالكامل والنقابات أيضا، لمدة أسبوع، على أن يتم إجراء عمليات تطهير لكافة المكاتب بمقر الاتحاد، ومقر دار الحكمة، مشيرا إلى استقرار الحالة الصحية للموظفين المصابين.
 
 

نقابة الصيادلة

اغلاق نقابة الصيادلة

اتحاد المهن الطبية

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