نائب رئيس جامعة طنطا: تعاون مع جامعة أمريكية بمجال الواقيات ثلاثية الأبعاد

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، في بيان له، إنه تم التواصل مع جامعة كنتاكي الأمريكية لإجراء بروتوكول تعاون مشترك في مجال طباعة الواقيات الشخصية ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية جديدة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من التعاون المثمر بين جامعة طنطا وجامعة كنتاكي الأمريكية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وارسال المبعوثين.

وأكد الدكتور عكاشة، أنه جاري التنسيق لعقد لقاء مشترك في القريب العاجل يجمع كل من الدكتور عمرو الحسيني أستاذ الكلي بجامعة كنتاكي، والخبير الامريكى مايكل رينكلر أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة كنتاكي.

وأضاف، أن الدكتور عمرو الحسيني أستاذ الكلي بجامعة كنتاكي، ترأس الجلسة العلمية الثانية ، بينما شارك الخبير الامريكى مايكل رينكلر بمحاضرة قيمة عن تقنية الواقيات ثلاثية الأبعاد لمجابهة فيروس كورونا، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول لجامعة طنطا حول "دور البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"،والذي عقد علي مدار يومي 27 و 28 مايو الحالي .

وكان الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا، قد قال فى بيان صحفي أن الأبحاث المقدمة في اليوم الأول لمؤتمر "البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" توصلت إلى عدد من النتائج المهمة، منها: أنه يوجد نحو 500 اكتشاف بيولوجي يتعلق بالأجسام المضادة واللقاحات والسيتوكينات، إلا أن 77 فقط من هذه الاكتشافات له تأثير مبدئي فى العلاج من فيروس كوفيد 19، كما أن عدد الأبحاث المقدمة لمكافحة الفيروس كبير جدا، ولا بد من مراجعتها بعناية واختبارها للوصول إلى القرارات الصحيحة بخصوص المكافحة والعلاج.

وأضاف " عكاشة" أن الأبحاث أكدت أن التباعد الاجتماعي هو أفضل وسائل الوقاية من العدوى، حيث إن ما تسبب فيه الفيروس من وباء هي قدرته الكبيرة على التكاثر أو ضعف مناعة الفرد أو كلاهما، بالإضافة إلى أن المناعة التى تكتسب بعد التعرض للعدوى لها دور كبير فى الوقاية منه، ولذلك لابد من عمل توعية مجتمعيه قوية.

وأشار إلى أن الأبحاث شددت على ضرورة اتباع القواعد والإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية مواطنيها من الوباء.