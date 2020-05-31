اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 02:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة طنطا: تعاون مع جامعة أمريكية بمجال الواقيات ثلاثية الأبعاد

الأحد، 31 مايو 2020 12:59 ص
نائب رئيس جامعة طنطا: تعاون مع جامعة أمريكية بمجال الواقيات ثلاثية الأبعاد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، في بيان له، إنه تم التواصل مع جامعة كنتاكي الأمريكية لإجراء بروتوكول تعاون مشترك في مجال طباعة الواقيات الشخصية ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية جديدة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من التعاون المثمر بين جامعة طنطا وجامعة كنتاكي الأمريكية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وارسال المبعوثين.

 

وأكد الدكتور عكاشة، أنه جاري التنسيق لعقد لقاء مشترك في القريب العاجل يجمع كل من الدكتور عمرو الحسيني أستاذ الكلي بجامعة كنتاكي، والخبير الامريكى مايكل رينكلر أستاذ  الأشعة التشخيصية بجامعة كنتاكي.

 

وأضاف، أن الدكتور عمرو الحسيني أستاذ الكلي بجامعة كنتاكي، ترأس الجلسة العلمية الثانية ، بينما شارك الخبير الامريكى مايكل رينكلر بمحاضرة قيمة عن تقنية الواقيات ثلاثية الأبعاد لمجابهة فيروس كورونا، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول لجامعة طنطا حول "دور البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"،والذي عقد علي مدار يومي 27 و 28 مايو الحالي .

 

وكان الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا، قد قال فى بيان صحفي  أن الأبحاث المقدمة في اليوم الأول لمؤتمر "البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" توصلت إلى عدد من النتائج المهمة، منها: أنه يوجد نحو 500 اكتشاف بيولوجي يتعلق بالأجسام المضادة واللقاحات والسيتوكينات، إلا أن 77 فقط من هذه الاكتشافات له تأثير مبدئي فى العلاج من فيروس كوفيد 19، كما أن عدد الأبحاث المقدمة لمكافحة الفيروس كبير جدا، ولا بد من مراجعتها بعناية واختبارها للوصول إلى القرارات الصحيحة بخصوص المكافحة والعلاج.

 

وأضاف " عكاشة"  أن الأبحاث أكدت أن التباعد الاجتماعي هو أفضل وسائل الوقاية من العدوى، حيث إن ما تسبب فيه الفيروس من وباء هي قدرته الكبيرة على التكاثر أو ضعف مناعة الفرد أو كلاهما، بالإضافة إلى أن المناعة التى تكتسب بعد التعرض للعدوى لها دور كبير فى الوقاية منه، ولذلك لابد من عمل توعية مجتمعيه قوية.

 

وأشار إلى أن الأبحاث شددت على ضرورة اتباع القواعد والإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية مواطنيها من الوباء.


اخبار عاجله

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

غرفة السياحة بالإسكندرية: حصول 9 فنادق على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

غرفة السياحة بالإسكندرية: حصول 9 فنادق على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

صور.. فتح أبواب المسجد النبوى استعدادًا لصلاء الفجر بعد إغلاق شهرين بسبب كورونا

صور.. فتح أبواب المسجد النبوى استعدادًا لصلاء الفجر بعد إغلاق شهرين بسبب كورونا

غدا.. عودة العمل فى محاكم الاستئناف والشهر العقارى

غدا.. عودة العمل فى محاكم الاستئناف والشهر العقارى

أول 7 دول أوروبية تفتح حدودها للسياحة على أمل اللحاق بالموسم الصيفى

أول 7 دول أوروبية تفتح حدودها للسياحة على أمل اللحاق بالموسم الصيفى

مجلس نقابة الصحفيين يعلن عن إجراءات حاسمة لمواجهة جائحة كورونا لكل الأعضاء

مجلس نقابة الصحفيين يعلن عن إجراءات حاسمة لمواجهة جائحة كورونا لكل الأعضاء

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة

الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. المجموعات القتالية تقتحم أوكار الجريمة وتحرز 4 آلاف قطعة سلاح منها جرينوف و 63 كيلو هيروين.. و سقوط 8 هاربين من الإعدام .. وضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. المجموعات القتالية تقتحم أوكار الجريمة وتحرز 4 آلاف قطعة سلاح منها جرينوف و 63 كيلو هيروين.. و سقوط 8 هاربين من الإعدام .. وضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه

ترامب: أعمال العنف فى البلاد يقوم بها "لصوص فوضويون"

ترامب: أعمال العنف فى البلاد يقوم بها "لصوص فوضويون"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة