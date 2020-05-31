نائب أرمنت بالأقصر: توفير 2000 لتر كحول لعمال "السكر" وتشغيل مصنع الكمامات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن النائب أحمد حسن الفرشوطى عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أنه تم التواصل مع محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة مصانع السكر والصناعات التكاملية، وذلك لتوفير 2000 لتر كحول لتوزيعها على عمال مصنع سكر أرمنت، لخدمتهم فى مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملهم داخل المصنع.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة أرمنت غرب الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه بحث أيضاً مع رئيس مجلس إدارة مصانع السكر والصناعات التكاملية، إمكانية تشغيل "مشغل" تصنيع الكمامات الخاص بالمصنع، وذلك حتى يتم توزيعها على كافه أبناء مدينة أرمنت والقيام بالمشاركة فى التعقيم وذلك لمركز أرمنت، وتمت الموافقة على كل ما ذكر.

وأوضح النائب أحمد حسن الفرشوطى عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة أرمنت، أنه تم إبلاغ المهندس عبد الفتاح خليصى مدير مصانع سكر أرمنت، الذى لم يتأخر مرة واحدة عن مشاركه أبناء مدينة أرمنت فى جميع مناسباتهم، ويجرى العمل على التنفيذ، موجهاً الشكر لرجال مصانع السكر والصناعات التكاملية، وكذلك الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، ومدير الوقائي بمديرية الصحة بالأقصر، والدكتور أحمد محى مساعد وزيرة الصحة، والدكتور علاء عيد مساعد وزيرة الصحة، لمساعدتهم فى تشغيل مشغل تصنيع الكمامات.

وكان قد أعلن الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه نظراً لعودة الموظفين إلى أعمالهم فى جميع منشآت الصحة، تقرر على الجميع من الأطباء والموظفين بالمواقع الصحية بضرورة إرتداء الماسك وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، وكذلك كافة المواطنين المتوجهين لمقرات الخدمات الصحية ضرورة إرتداء الكمامات لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".