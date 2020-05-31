مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31/5/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع"، لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص
ميعاد صلاة العصر 3:29
موعد صلاة المغرب 6:51
ميعاد صلاة العشاء 8:22
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:10 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:32 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:04
توقيت صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 49: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:20 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:11
توقيت صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 8:02 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:23 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 3:10 م
توقيت صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 7:59
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
مكة
موعد صلاة الفجر 4:06 ص
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
موعد صلاة العصر 3:34 م
موعد صلاة المغرب 7:02 م
ميعاد صلاة العشاء 8:20 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 3:57 ص
توقيت صلاة الظهر 12:19 م
موعد صلاة العصر 3:41 م
موعد صلاة المغرب 7:09 م
توقيت صلاة العشاء 8:30 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 3:28 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 3:13 م
ميعاد صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 8:02 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 2:58
توقيت صلاة الظهر 11:37 م
ميعاد صلاة العصر 3:12 م
موعد صلاة المغرب 6:37
موعد صلاة العشاء 8:05 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 3:59 ص
توقيت صلاة الظهر 12:20 م
موعد صلاة العصر 3:42 م
توقيت صلاة المغرب 7:06 م
موعد صلاة العشاء 8:31 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 3:25 ص
توقيت صلاة الظهر 12:25 م
موعد صلاة العصر 4:10 م
توقيت صلاة المغرب 7:34 م
موعد صلاة العشاء 9:11
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
ميعاد صلاة العصر 3:20 م
توقيت صلاة المغرب 6:43 م
مواقيت صلاة العشاء 8:13 م
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