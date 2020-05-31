مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

كتب - أحمد يعقوب

قال اتحاد بنوك مصر، إنه تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى، والذى وافق على مواعيد جديدة للعمل فى البنوك، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 8 مساءً وحتى 5 صباحًا، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى لتصبح، بالنسبة للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الـ2 ظهرا.

وقال محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، إنه من المقرر أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة بالبنوك بدءًا من الثلاثاء المقبل الموافق 2 يونيو 2020.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه بالنسبة لمواعيد عمل الموظفين، ستكون من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا.

جدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عددها 38 بنكًا، وتمتلك أكثر من 13 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.