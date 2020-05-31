مطلق يطالب بإسقاط حضانة زوجته السابقة: "حبستنى بسبب قائمة المنقولات"

كتبت أسماء شلبى

أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بتمكينه من رعاية أطفاله، ورفع ظلمها عنه وتمكينه من رؤيتهم منذ حرمانه منهم بعد صدور حكم لطلاق لها، وقدم للمحكمة المستندات اللازمة لما تعرض له من بطش على يد زوجته .

ويكمل الزوج: "لم تتعظ زوجتي بعد انفصالنا، ولم تكف عن تصرفاتها الجنونية، مما أدي إلى تدمير استقرار أطفالي وحالتهم النفيسة، بسبب استخدامهم فى كل خلاف بيننا، وتهديدي بالحبس، وقيامها بالتعدي على بالضرب".

وتابع خ.ك.ال، البالغ من العمر 44 عام، بمحكمة الأسرة:" طوال 16 لاحقتني بـ4 دعاوي حبس بسبب قائمة المنقولات وصدر لها قرار بسجني، واستولت على شقتى والمحل التجاري المملوك لى وعائلتى".

ويتابع: طوال فترة الزواج، كانت تهددني بالمؤخر وقائمة المنقولات، وتتخذها وسيلة للى ذراعي، انتهت حياتنا الزوجية بالطلاق مرة على يد المأذون، ومرة أخري بقرار من المحكمة، ولم أظن أنه حياتي ستؤول لتلك الكارثة بسبب جنونها وطمعها فى أموالي، وتصرفاتها التى لا يتحملها بشر ".

ويؤكد: "قامت بتعنيفي بسبب طلبها مني التنازل عن قطعة أرض مملوكة لى، وطردتنى للشارع، ورفضت منحي متعلقاتى الخاصة، وقررت بيع شقتي والمحل التجاري الذي سلبته مني"، مضيفا:" فوجئت بإقامتها دعوى طلاق للضرر ضدي، وادعائها خشيتها أن لا تقيم حدود الله، لأدفع الثمن بالحرمان من الأطفال بعد أن منعتنى من رؤيتهم".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.