مسلحون يقتلون 25 فى هجوم على سوق للماشية فى بوركينا فاسو

رويترز

قالت السلطات المحلية فى بوركينا فاسو، اليوم الأحد، إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فى شرق البلاد يوم أمس السبت، إثر هجوم شنه متشددون على سوق للماشية، ويمثل الهجوم الذى وقع فى قرية كومبيمبيجا فى شرق بوركينا فاسو، أحدث أعمال العنف التى سلطت الضوء على الاضطرابات العميقة فى مناطق من البلاد. وتحارب بوركينا فاسو مسلحين مرتبطين بتنظيمى القاعدة والدولة الإسلامية منذ 2017.

وقال سايدو سانو حاكم المنطقة، "حصيلة القتلى المبدئية من ذلك هو مقتل 25 وإصابة العديد" وشن أشخاص يشتبه بأنهم مشددون عددا من الهجمات فى تلك المنطقة فى العام الماضي.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هجوم السبت.

يأتى ذلك، بعد أن لقى 15 شخصا على الأقل حتفهم يوم أول أمس الجمعة بعد هجوم على رَكب يضم تجارا فى بلدة بشمال البلاد.

وقتل المئات فى العام المنصرم فى البلاد كما اضطر نحو نصف مليون للفرار من منازلهم بسبب الهجمات التى أججت أيضا توترات عرقية ودينية.