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مسدسات مياه.. المتظاهرون فى أمريكا يعتدون على ضابط شرطة بقنابل المياه "فيديو"

الأحد، 31 مايو 2020 07:09 م
مسدسات مياه.. المتظاهرون فى أمريكا يعتدون على ضابط شرطة بقنابل المياه "فيديو" جانب من الاعتداءات
كتب آسر أحمد

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وثق احد المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حالياً بسبب وفاة جورج فلويد الشاب الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية، مقطع فيديو جديد يظهر من خلاله عمليات الكر والفر التي تشهدها شوارع أمريكا حاليا بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وظهر في مقطع الفيديو الجديد المتداول، عملية جديدة من الاعتداءات شنها المتظاهرين ضد ضابط شرطة أمريكي، وهي التعدي عليه بمسدسات المياه أثناء قيادته لسيارته في شوارع مدينة نيويورك والتي انتهت بتراجع الضابط لسيارته مرة آخري والهروب من اعتداءات المتظاهرين التي ظهرت بشكل ساخر.

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ويعد فلويد مواطن من هيوستن يبلغ من العمر 46 عامًا، والذى قتل على يد ضابط شرطة مينيابوليس كيلى تشوفين، بعد أن قام بتثبيته على الأرض ووضع ركبته على عنقه حتى لا يسمح له بالتنفس، وانتشر مقطع الفيديو بقوة، مما أثار الغضب والاحتجاجات العنيفة، كما حصل الحادث أيضًا على دعم مشاهير هوليوود ومستخدمى الإنترنت على حد سواء، وكان #BlackLivesMatter من بين الهاشتاجات الرئيسية على تويتر منذ أن تفشى الحادث.

وتشهد العديد من المدن الأميركية احتجاجات تحت شعارات "لا أستطيع التنفس" وهى العبارة التى رددها فلويد أثناء القبض عليه حيث كان يستنجد بالشرطى لرفع قدمه عن رقبته وذلك قبل أن يفارق الحياة.

ورفع المتظاهرون أيضا شعار "أرواح السود لها قيمة"، فيما اعتقلت السلطات أكثر من 1300 شخص من المتظاهرين، وقتل شخص واحد، فيما أصيب نحو 13 ضابط أمن.


أمريكا

مينيابوليس

احتجاجات أمريكا

اخبار أمريكا

جورج فلويد

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