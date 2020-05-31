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مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بضربات قواتنا المسلحة الاستباقية للإرهاب

الأحد، 31 مايو 2020 01:24 م
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بضربات قواتنا المسلحة الاستباقية للإرهاب دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية بالعمليتين النوعيتين اللتين قامت بهما القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء وأسفرتا عن مقتل ثلاثة من إرهابيين "شديدي الخطورة"، واستُشهد وأصيب خلالها ضابطان وضابط صف وجنديان، وقال بيان للمرصد اليوم:"إنه وفقاً لما صرح به المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أمس السبت، فقد تم الإقدام على تنفيذ كلتا العمليتين وفقاً لمعلومات استخباراتيه أفادتا باختباء بعض العناصر الإرهابية في بعض الأوكار في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح، حيث تم العثور بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جيه".

كما أوضح المرصد أن قواتنا الباسلة لم تتوانى عن تقديم كل ما هو نفيس وغال في سبيل الدفاع عن رمال أرض الفيروز الحبيبة  فقد قامت قواتنا من المهندسين العسكريين خلال الأسبوع  الماضي  باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة مزروعة لاستهداف أبطال القوات المسلحة على محاور التحرك  كما استطاعت القوات الجوية تركيز عدد من القاصفات الجوية وتوجيهها لعده بؤر إرهابية تتمركز بها  بعض العناصر الإرهابية مما نتج عنه مقتل (16)  من العناصر الإرهابية المختبئة بتلك الأوكار  وتدمير عربتي دفع رباعي والعثور على مخزن يمتلئ بكمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي الموجه لتلك العناصر الارهابية، وذلك أيضاً وفقاً  لتصريحات المتحدث العسكري أمس السبت.

ودعا المرصد القوات المسلحة المصرية إلى استكمال ضرباتها الاستباقية والضرب بيد من حديد لتطهير أرض سيناء النفيسة من كل الأيادي الخسيسة التي تسعى إلى النيل منها مؤكداً مساندته لأبطالنا من القوات المسلحة المصريه في حربهم ضد الإرهاب الغاشم، مؤكدا أنها تضحيات عظيمة في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار أرض الوطن.


القوات المسلحة

مرصد الافتاء

دار الافتاء

سيناء

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