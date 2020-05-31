اليوم السابع
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مدير برنامج الأغذية العالمى: طائرة إمدادات طبية من الإمارات تصل غانا

الأحد، 31 مايو 2020 05:21 م
مدير برنامج الأغذية العالمى: طائرة إمدادات طبية من الإمارات تصل غانا طائرة مساعدات إماراتية -أرشيفيه
هند المغربي

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أكد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن دولة الأمارات العربية المتحدة أرسلت طائرة مساعدات لتوفير الإمدادات الصحية والإنسانية للدول المتضررة من جائحة كورونا كان أخرها دولة غانا في قارة أفريقيا

وأعرب بيزلي عن تقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تخصيص حكومة الإمارات طائرات لنقل المستلزمات والمواد الطبية للعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية

حيث استقبل بيزلى وفريق الأغذية العالمي طائرة الشحن الإماراتية فور وصولها إلى مطار أكرا في غانا - ، مشيراً إلى أن هذا الجسر الجديد يعكس التعاون المشترك البناء، خاصة في ظل هذه الأزمة.

وكانت الإمارات قد أطلقت، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، جسراً جوياً دولياً لتوفير الإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان الحياة للمجتمعات الهشة، التي تعاني من جائحة «كورونا» في كافة أنحاء العالم. وفق صحيفة الرؤية الاماراتيه

ويعمل هذا الجسر بشكل دوري بين دولة الإمارات ومواقع رئيسية في كافة أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لتوفير المستلزمات والمعدات الطبية، وآلاف الأطنان من البضائع الحيوية لتلبية احتياجات المجتمعات الهشة والعاملين في الصفوف الأمامية في أكثر من 100 دولة في العالم خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري.

 

 


الأمم المتحدة

الامارات

غانا

كورونا

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