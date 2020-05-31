محافظ دمياط تشدد على التزام سائقى جميع مركبات الأجرة بارتداء الكمامات

دمياط - عبده عبد البارى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة ميدانية، اليوم الأحد، استهدفت تفقد عدد من المناطق والمواقف بمدينتى دمياط والروضة، لمتابعة تطبيق القرار الصادر أمس، والخاص بإلزام سائقى سيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعى والركاب بارتداء الكمامة الوقائية، وذلك وفقًا لبيان رئاسة مجلس الوزراء والذى يأتى فى إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد Covid19.

واستهلت المحافظ تلك الزيارة التى رافقها خلالها، اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، بتفقد موقف سيارات سرفيس السنانية، والأعصر بشارع عمر أفندى، لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الوقائية، وكذا متابعة الإجراءات التى يتخذها رجال المرور والأجهزة الأمنية حيال المخالفين من سحب رخص السيارات، وفرض غرامات فورية.

وخلال تواجدها بتلك المنطقة، وجهت محافظ دمياط إلى حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بالشارع لتسهيل حركة المارة والحد من الازدحام وتجمعات المواطنين.

وفى سياق متصل، حرصت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على التواصل مع سائقى سيارات التاكسى من خلال تواجدها بميدان الساعة، للتأكد من التزامهم بتطبيق ذلك القرار، مناشدة إياهم بحث الركاب على ارتداء الكمامة والالتزام بجميع التعليمات المعلنة، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، والعمل على التكاتف للعبور من تلك الأزمة قريباً.

هذا وقد أكدت خلال زيارتها لمدينة الروضة، بتطبيق ذلك القرار أيضاً على سائقى وراكبى التوكتوك.