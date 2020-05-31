محافظ بورسعيد يوجه بسرعة استكمال أعمال الصرف الصحى بسوق بورفؤاد الجديد .. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحى، وأعمال الحماية المدنية بسوق بورفؤاد الجديد، جاء ذلك بحضور المهندس عماد البرشا، مدير مديرية الإسكان ببورسعيد ومسؤولى التنظيم والإدارة بمجلس مدينة بورفؤاد .

وشدد محافظ بورسعيد، فى بيان له، على التنسيق بين مديرية الإسكان وحى بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة انجاز الأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، وتذليل كافة العقبات تمهيدًا لافتتاح السوق الجديد طبقًا للجدول الزمنى المحدد .

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة فى هذا الشأن لتنفيذ السوق الجديد ببورفؤاد على أعلى مستوى بما يضاهى الأسواق الحضارية الجديدة ببورسعيد، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم للمشروعات الجارى تنفيذها لسرعة انجازها فى المواعيد المقررة.

كان قد استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، زوجة عامل "دليفري" محمد صالح الذي توفى إثر حادث اصطدام سيارة به أثناء عمله .

وقدم محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، العزاء لزوجة العامل، داعيا الله لها ولأسرته بالصبر والسلوان، ومقررا صرف مساعدة فورية لها مع صرف مبلغ مالي شهريا حتى تتمكن من تربية أبنائه.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بتوفير كافة الدعم اللازمة لزوجة العامل وأبنائه، مؤكدا لها أن باب مكتبه مفتوح في أي وقت، وأنه سيتابعهم شخصيا بصفة مستمرة.



