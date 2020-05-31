اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة استكمال أعمال الصرف الصحى بسوق بورفؤاد الجديد .. صور

الأحد، 31 مايو 2020 12:50 م
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة استكمال أعمال الصرف الصحى بسوق بورفؤاد الجديد .. صور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحى، وأعمال الحماية المدنية بسوق بورفؤاد الجديد، جاء ذلك بحضور المهندس عماد البرشا، مدير مديرية الإسكان ببورسعيد ومسؤولى التنظيم والإدارة بمجلس مدينة بورفؤاد .

وشدد محافظ بورسعيد، فى بيان له، على التنسيق بين مديرية الإسكان وحى بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة انجاز الأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، وتذليل كافة العقبات تمهيدًا لافتتاح السوق الجديد طبقًا للجدول الزمنى المحدد .

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة فى هذا الشأن لتنفيذ السوق الجديد ببورفؤاد على أعلى مستوى بما يضاهى الأسواق الحضارية الجديدة ببورسعيد، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم للمشروعات الجارى تنفيذها لسرعة انجازها فى المواعيد المقررة.

كان قد استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، زوجة عامل "دليفري" محمد صالح الذي توفى إثر حادث اصطدام سيارة به أثناء عمله .

وقدم محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، العزاء لزوجة العامل، داعيا الله لها ولأسرته بالصبر والسلوان، ومقررا صرف مساعدة فورية لها  مع صرف مبلغ مالي شهريا حتى تتمكن من تربية أبنائه.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بتوفير كافة الدعم اللازمة لزوجة العامل وأبنائه، مؤكدا لها أن باب مكتبه مفتوح في أي وقت، وأنه سيتابعهم شخصيا بصفة مستمرة.

(1)
 

 

(2)
 

 

(3)
 

 

(4)
 

 


اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

الصرف الصحى ببورسعيد

بورفواد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة