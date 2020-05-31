محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح بلغت 99.64 ٪، حيث تقدم للامتحانات عدد 4468 طالب وطالبة من إجمالى عدد 4475، ونجح عدد 4452، وتغيب عدد 7 طلاب، وقدم الزملوط التهنئة للطلاب الناجحين، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الطلاب الأوائل بكل إدارة تعليمية لتشجيعهم، متمنياََ للجميع مزيداً من التفوق.

من جانبه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى خالص التهنئة والتقدير لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد .

وفى سياق آخر أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صلاح مرغنى، فى بيان له، على بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك فيما يتعلق بضرورة إلزام العاملين بالقطاع والمترددين على المنشآت التعليمية بارتداء الكمامات الواقية.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا .

وأشار مرغنى أنه يجرى التواصل مع جميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها لمتابعة إلتزام الجميع بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن .