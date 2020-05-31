محافظ الغربية ونائبه يقدمان واجب العزاء لرئيس جامعة طنطا فى وفاة شقيقته

توجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، منذ قليل، إلى مقر إدارة جامعة طنطا لأداء واجب العزاء فى وفاة شقيقة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة متأثرة بكورونا.

وأعرب محافظ الغربية ونائبه، عن خالص العزاء والمواساة لرئيس جامعة طنطا، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

وكان الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، قد انسحب من اجتماع مجلس الجامعة المنعقد عبر الفيديو كونفرنس مع نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، فور تلقيه اتصالا بوفاة شقيقته متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغادر رئيس الجامعة الجامعة مسرعاً لمتابعة إجراءات دفن شقيقته.

وكانت شقيقة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، قد توفيت اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونعى نواب رئيس جامعة طنطا والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين وأفراد الأمن الإدارى، بخالص التعازى والمواساة فى وفاة شقيقة رئيس الجامعة.

كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أعلن مؤخراً عن إصابة شقيقته بفيروس كورونا المستجد ووضعها داخل العناية المركزة، معربا عن حزنه الشديد لما أصاب شقيقته، مؤكداً أن الفيروس لا يميز بين صغير أو كبير.

وكان رئيس جامعة طنطا، طالب المواطنين بالحفاظ على أنفسهم والبعد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات لتفادى الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هذا الوباء لا يفرق بين صغير وكبير وغنى وفقير، داعيا الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يكشف عنا البلاء والوباء.