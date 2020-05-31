محافظ أسيوط: توريد 151 ألف و751 طن قمح وحصاد 226 ألف فدان حتى اليوم

أسيوط فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توريد 151 ألف و751 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت مشيرًا إلى إنه تم حصاد 226 ألف فدان مزروعة بالقمح حتى اليوم من إجمالى مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة والتى بلغت 226 ألف و683 فدان.

وأكد محافظ اسيوط فى بيان على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أية عقبات فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" .

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى إنه يجرى استلام الأقماح من المزارعين ب 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلًا على المزارعين لافتًا إلى ترأسه عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع مشددًا على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقًا للضوابط التى تم وضعها ومتابعة الأقماح التى يتم توريدها ومراقبة اجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين فى حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة مصدراً تعليماته لمسئولى الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لأعمال التوريد والتى تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020 وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم فى سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأضاف المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية عقبات وهناك زيادة كبيرة فى الأقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية مشيرًا إلى إنه يجرى عمل بيان يومى بمساحات الأراضى التى تم حصادها وكميات الأقماح التى بتم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بالإضافة إلى التنسيق مع محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة لمتابعة لجنة استلام الأقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحاً أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجى القمح لتوريد محصولهم حتى 15 يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى أى شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها.

كما ترأس محافظ أسيوط حملة مكبرة لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة بعض شوارع وميادين حى شرق وغرب مدينة أسيوط خلال وقت الحظر بالفترة المسائية وذلك بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة.

وانطلقت الحملة من أمام الديوان العام للمحافظة واستهدفت تطهير كورنيش النيل وكورنيش الترعة الابراهيمية وكوبرى 25يناير بالإضافة إلى شوارع (الجامعة ، محمود رشوان ، والعادلى ، وامتداد شارع يسرى راغب ، ..) ومحيط مستشفى الجامعة والشوارع الفرعية لمنطقة السادات فضلاً عن ميادين أسماء الله الحسنى والحرب والسلام "أم البطل سابقاً ".

كما شهد المحافظ بدء تشغيل المعدات الجديدة لكنس وشفط الأتربة من الشوارع التى تم شرائها وتوزيعها على المراكز والأحياء لتدخل منظومة النظافة الجديدة وذلك خلال حملة لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين وصناديق القمامة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات التطهير والنظافة واستغلال فترة وقت الحظر بالفترة المسائية لإستهداف كافة المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية فضلاً عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الاماكن التى يتردد عليها المواطنين بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الانقاذ السريع وذلك تنفيذاً لجهود المحافظة فى أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالاضافة الى التأكيد على المواطنين بإرتداء الكمامات خاصة فى المناطق والأماكن المقررة والمحددة مسبقاً والتنبيه على جميع العاملين بالمنشأت الحكومية وغير الحكومية بكافة القطاعات والشركات بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة والإلتزام بقرارات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بشأن تجنب نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على حياتهم واتباع سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس مشيراَ إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.