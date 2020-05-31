اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بـ"طن ونص" كحول

الأحد، 31 مايو 2020 03:37 م
محافظ أسوان: تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بـ"طن ونص" كحول اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة ستدعم أعمال تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بـ "طن ونصف" من الكحول منها طن كحول للصحة ونصف طن للتعليم والأزهر، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية 2019/ 2020.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم متابعة أعمال تأمين وتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات بشكل دورى ويومى سواء داخل أو خارج المدارس والمعاهد الأزهرية بواسطة الجهات المسئولة حيث ستدعم المحافظة أعمال التعقيم بـ"طن" ونصف كحول، منها طن كحول للصحة ونصف طن للتعليم والأزهر.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بهذه المدارس والمعاهد الأزهرية قبل وأثناء الامتحانات من خلال توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحرارى وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضاً التأكد من ارتداء الكمامات و الحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها ، علاوة على تركيب بنرات وملصقات توعية الطلاب والعاملين لإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من انتقال وانتشار فيروس كورونا.

 


كورونا

الثانوية العامة

امتحانات

تعقيم لجان الثانوية

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة أسوان: تفعل قرار ارتداء الكمامة على المواطنين مع ضبط أسعارها

الأحد، 31 مايو 2020 03:00 ص

وفاة طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا وشفاء 7 حالات بأسوان

الأحد، 31 مايو 2020 12:26 ص

"محكمة أسوان": اتخاذ التدابير الاحترازية لاستئناف العمل الاثنين المقبل

السبت، 30 مايو 2020 05:11 م

رؤساء وأساتذة جامعات مصر يشيدون بتجربة أندية Club City ويراهنون على نجاح السلسلة.. رئيس جامعة أسوان: تنمية حقيقية بجوار فرع جامعتنا الجديدة.. "المنيا": متنفس اجتماعى محترم.. "بنها": مفيدة للمواطنين بالأقاليم

الجمعة، 29 مايو 2020 07:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة