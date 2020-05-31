محافظ أسوان: تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بـ"طن ونص" كحول

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة ستدعم أعمال تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بـ "طن ونصف" من الكحول منها طن كحول للصحة ونصف طن للتعليم والأزهر، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية 2019/ 2020.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم متابعة أعمال تأمين وتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات بشكل دورى ويومى سواء داخل أو خارج المدارس والمعاهد الأزهرية بواسطة الجهات المسئولة حيث ستدعم المحافظة أعمال التعقيم بـ"طن" ونصف كحول، منها طن كحول للصحة ونصف طن للتعليم والأزهر.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بهذه المدارس والمعاهد الأزهرية قبل وأثناء الامتحانات من خلال توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحرارى وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضاً التأكد من ارتداء الكمامات و الحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها ، علاوة على تركيب بنرات وملصقات توعية الطلاب والعاملين لإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من انتقال وانتشار فيروس كورونا.