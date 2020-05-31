اليوم السابع
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محافظة الإسكندرية: حصر المخالطين للموظفين المصابين بكورونا وعزلهم بالمنازل

الأحد، 31 مايو 2020 05:17 م
محافظة الإسكندرية: حصر المخالطين للموظفين المصابين بكورونا وعزلهم بالمنازل محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية المكثفة عقب الإعلان عن إصابة من اللواء محمد سحلول رئيس وحدة الازالات ،وعقب ذلك إيجابية تحليل كلا من أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ،واللواء حمدى الحشاش مستشار المحافظ، وقال اللواء محمد الشريف ،فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه تم حصر كافة المخالطين لكلا من نائب المحافظ و مستشار المحافظ "حمدى الحشاش" ،ووضعهم فى العزل المنزلى لمدة 14 يوما، وإجراء تحليل لمن تظهر عليه الأعراض وفق بروتوكول وزارة الصحة  

وحول الإجراءات الإحترازية داخل المحافظة قال "محمد الشريف" أنه تم تعقيم ديوان عام المحافظة بالكامل ،بالمواد المطهرة وفق المعايير التى وضعتها وزارة الصحة ، كما تم وضع بوابتين للتعقيم و جارى زيادتها الى 4 بوابات تعقيم و جهاز كاشف لدرجة الحرارة ، ومنع دخول مبنى المحافظة لآى شخص تظهر علية أعراض أو يعانى من إرتفاع فى درجة الحرارة. 

وكانت محافظة الإسكندرية أكدت فى بيان رسمى صادر اليوم ،إيجابية تحاليل الاصابة بفيروس كورونا لكلا من أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ،واللواء حمدى الحشاش مستشار المحافظ ، هما حالتان مخالطان لحالة الاصابة اللواء محمد سحلول رئيس وحدة الازالات الذى أعلن إصابته الاسبوع الماضى.


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