اليوم السابع
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متظاهرون يسحلون أفراد الشرطة الأمريكية فى شيكاغو.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 05:15 م
متظاهرون يسحلون أفراد الشرطة الأمريكية فى شيكاغو.. صور سحل شرطية أمريكية
كتب محمد رضا

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تعدى عشرات المتظاهرين فى ولاية شيكاغو الأمريكية، على شرطية خلال موجة الاحتجاجات العارمة التى سادت عدد كبير من المدن للتنديد بمقتل الشاب من ذوى البشرة السمراء جورج فلويد، خلال توقيفه فى مدينة مينيابوليس، جراء استخدام عناصر للشرطة العنف المفرط بحقه.

 

يظهر مقطع فيديو تداوله مغردون أمريكيون عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مجموعة من المحتجين وهم يعتدون بالضرب على عناصر الشرطة الأمريكية، حيث قاموا بسحلهم على الأرض فى شيكاغو، فيما جذب بعضهم شرطية واعتدوا عليها بالضرب على الرصيف بينما حاول زملاؤها تخليصها من أيدى المتظاهرين.

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يشار إلى أن الشوارع الأمريكية تشهد حالة فوضى فى ظل موجة الاحتجاجات العارمة التى سادت فى عدد كبير من المدن للتنديد بمقتل أمريكى من أصل إفريقى، أثناء اعتقاله من الشرطة، وفى محاولة للسيطرة على الأوضاع، وعلى غرار العاصمة واشنطن و10 ولايات أمريكية أخرى، قررت سلطات كاليفورنيا نشر قوات للحرس الوطنى فى مركزها مدينة لوس أنجلوس، وذكر عمدة لوس أنجلوس، إريك جارسيتى، على حسابه فى "تويتر"، السبت: أن "قوات من الحرس الوطنى فى كاليفورنيا نشرت فى لوس أنجلوس اليوم لدعم استجابة السلطات المحلية بغية ضمان السلام والأمن فى شوارع مدينتنا".

 

ويأتى ذلك بالتزامن مع تمديد حظر التجوال فى المدينة اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء السبت وحتى الـ5:30 من فجر اليوم الأحد، وأعلن حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسم، حالة الطوارئ فى مقاطعة لوس أنجلوس وصادق على طلب إرسال قوات للحرس الوطنى إليها.

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ويذكر أن عمدة سان فرانسيسكو، لندن بريد، كانت قد أعلنت عن فرض حظر التجوال فى المدينة اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم، مناشدة المواطنين البقاء فى منازلهم، وأكدت أن الحرس الوطنى على درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأعمال شغب محتملة، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

 

كما تم نشر قوات للحرس الوطنى فى أكبر مدن ولايات كولورادو وجورجيا وكنتاكى ومينيسوتا وميزورى وأوهايو وتينيسى وتكساس ويوتا وويسكونسين، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، وبشكل عام تم فرض حظر التجوال فى 25 على الأقل من أكبر مدن البلاد، لكن هذا الإجراء لم يمنع تجدد المظاهرات الليلة الماضية، التى احتجز خلالها عشرات المتظاهرين فى مختلف أنحاء البلاد.

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الشرطة الامريكية

جوروج فلويد

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احتجاجات امريكية

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