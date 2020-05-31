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متحدث الوزراء: الأوقاف ستضع سجاد عليه علامات إرشادية ولن يتم فتح دورات المياه

الأحد، 31 مايو 2020 12:47 ص
متحدث الوزراء: الأوقاف ستضع سجاد عليه علامات إرشادية ولن يتم فتح دورات المياه المستشار نادر سعد
كتب عامر مصطفى

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الورزاء، إن المواطن الذى يقود سيارته الخاصة ليس عليه أى إلزام قانوني في ارتداء الكمامة ولا توقع عليهم غرامة، ولكن من الناحية الطبية ننصح بارتداء الكمامة وهم ليس عليهم حصانة من كوورنا.

وأضاف متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، أن التوك توك وأوبر وتاكسي من وسائل النقل الجماعي، قائلا:"وسائل النقل الجماعي العامة المترو والأتوبيسات والقطارات والنقل الجماعي الخاصة مثل التاكسي والميكروباص عليهم إلزام".

وأكمل نادر سعد، أن اجتماع للجنة إدارة أزمة كورونا واتخاذ قرار فيما يخص دور العبادة، كما أن وزارة الأوقاف تعمل على تزويد المساجد بنوعية جديدة من السجاد موضوع عليه علامات إرشادية، موضحاً أنه عندما يتم فتح المساجد لن يتم فتح دورات المياه وأماكن الوضوء لأنها من الأماكن المرشحة لنقل العدوى.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، أن يوم 15 يونيو كان معدا مبدئيا لإعادة الفتح ولكن اجتماع لجنة إدارة الأزمة سيحدد الموعد للفتح، والقرار الجديد سيكون وفقاً لضوابط معينة والقرار الجديد سيكون به تخفيف لإجراءات القيود المطبقة لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن معدلات التعافي في مصر كبيرة مقارنة بالدول الخارجية.


مجلس الوزراء

الحكومة

الاوقاف

الصحة

فيروس كورونا

الصلاة

فتح المساجد

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