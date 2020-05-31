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ليبيريا: يونسكو تترجم أغنية جوروج وياه للتوعية بكورونا إلى العربية والفرنسية

الأحد، 31 مايو 2020 12:38 م
ليبيريا: يونسكو تترجم أغنية جوروج وياه للتوعية بكورونا إلى العربية والفرنسية رئيس ليبيريا جورج وياه
كتب محمد رضا

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أعلن مكتب الرئيس الليبيرى جورج وياه،  المتوج بجائزة الكرة الذهبية، أن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو)، ستستخدم أغنية أصدرها لنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد.

 

ويأمل جورج وياه فى أن تجد أغنيته أصداء فى بلاده الواقعة غرب القارة الإفريقية، التى تضم 4.5 ملايين نسمة، للحد من تفشى مرض "كوفيد 19"  وهذه ليست المرة الأولى التى يستغل "وياه" مهاراته الغنائية من أجل نشر التوعية، ففى عام 2014، وخلال تفشى وباء إيبولا، أصدر أيضا أغنية توعية حين كان لا يزال فى منصب سناتور، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

وجاء فى بيان صادر عن مكتب وياه: "أغنية (فلنتحد سويا لمواجهة كورونا)، ستكون جزءا من المرحلة الثانية لحملة (لا تنتشر) التى أطلقتها منظمة يونسكو، وتهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمعات فى جميع أنحاء إفريقيا حول مخاطر الوباء".

 

وتابع البيان: "يقول المنظمون إن الأغنية ستترجم للغتين الفرنسية والعربية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة، كما طلب من القائد الليبيرى أن يكون السفير العام للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين فى جميع أنحاء إفريقيا".

 

وأشار مكتب الرئيس أن "وياه" كتب الأغنية بنفسه، وتتضمن كلماتها نصائح بالأمور التى يجب فعلها كغسل اليدين بانتظام وتلك الممنوعة، وأصبح وياه عام 1995 أول لاعب من خارج أوروبا يتوج بجائزة "بالون دور" كأفضل لاعب فى العالم، بعد الأداء الاستثنائى الذى قدمه مع كل من باريس سان جرمان الفرنسى وميلان الإيطاىي.

 

كما توج بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا فى 3 مناسبات أعوام 1989 و1994 و1995، ولعب فى مسيرته أيضا مع كل من موناكو ومرسيليا الفرنسيين وتشلسى ومانشستر سيتى الإنجليزيين، فيما تسبب فيروس كورونا حتى الآن فى ليبريا بوفاة 27 شخصا، من أصل 280 إصابة معلنة.

 


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الامم المتحدة

الوقاية من كورونا

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