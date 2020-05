فتاة تنهب قطعة "تشيز كيك" خلال احتحاجات أمريكا.. فيديو

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو أظهر فتاة تسرق قطعة "تشيز كيك" من أحد المتاجر دون أن تسرق شيئًا آخر، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية وفاة الشاب جورج فلويد من ذووي البشرة السمراء.

أظهرت لقطات الفيديو، الفتاة التي كانت ترتدي قناعا أسود في سياتل خلال الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية وفاة جورج فلويد، وكانت تحمل بيدها "تشيز كيك".

Cheesecake Factory in Downtown Seattle was looted and @KIRO7Seattle caught someone walking away with an entire cheesecake pic.twitter.com/lvzbdgNJcX