فتاة تنهب قطعة "تشيز كيك" خلال احتحاجات أمريكا.. فيديو

كتب محمد سعودي

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو أظهر فتاة تسرق قطعة "تشيز كيك" من أحد المتاجر دون أن تسرق شيئًا آخر، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية وفاة الشاب جورج فلويد من ذووي البشرة السمراء.

أظهرت لقطات الفيديو، الفتاة التي كانت ترتدي قناعا أسود في سياتل خلال الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية وفاة جورج فلويد، وكانت تحمل بيدها "تشيز كيك".

Cheesecake Factory in Downtown Seattle was looted and @KIRO7Seattle caught someone walking away with an entire cheesecake pic.twitter.com/lvzbdgNJcX — Ms. Chanandler Bong (@joefarrell86) May 31, 2020

وتجمع الآلاف في وسط مدينة سياتل تحت المطر، يوم السبت، احتجاجا على مقتل جورج فلويد في مينيابوليس، وأشار رواد تويتر إلى أن الفتاة التي حصلت على هذا الكعكة، ظهرت بعدما تم اقتحام مصنع تشيز كيك.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البلدية جيني دوركان حظر التجول في المدينة بأكملها يوم السبت بعد أن قامت الشرطة برش الفلفل المتظاهرين الذين اقتربوا من خطوط الشرطة، ومحاولة تفريق المحتجين.

she’s so cute she stole a cheesecake love that for her https://t.co/FVLE4cqudI — Swēn (@seanreillyyy) May 31, 2020

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية ليلة جديدة من المظاهرات الشعبية التى رافقتها أعمال شغب ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن مع المحتجين، رغم فرض حظر التجوال الليلى فى أكبر مدن البلاد، حيث تتصاعد موجة الاحتجاجات فى المدن الأمريكية للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس.





فى محاولة للسيطرة على الأوضاع، وعلى غرار العاصمة واشنطن و10 ولاية أمريكية أخرى، قررت سلطات كاليفورنيا نشر قوات للحرس الوطنى فى مركزها مدينة لوس أنجلوس، وذكر عمدة لوس أنجلوس، إريك جارسيتى، على حسابه فى "تويتر"، السبت: أن "قوات من الحرس الوطنى فى كاليفورنيا نشرت فى لوس أنجلوس اليوم لدعم استجابة السلطات المحلية بغية ضمان السلام والأمن فى شوارع مدينتنا".





ويأتى ذلك بالتزامن مع تمديد حظر التجوال فى المدينة اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء السبت وحتى الـ5:30 من فجر اليوم الأحد، وأعلن حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسم، حالة الطوارئ فى مقاطعة لوس أنجلوس وصادق على طلب إرسال قوات للحرس الوطنى إليها.

من جانبها، أعلنت عمدة سان فرانسيسكو، لندن بريد، عن فرض حظر التجوال فى المدينة اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم، مناشدة المواطنين البقاء فى منازلهم، وأكدت أن الحرس الوطنى على درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأعمال شغب محتملة.