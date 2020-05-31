غرفة الدواء: نحتاج 5ملايين كمامة يوميا وبدء توافرها من القماش الأسبوع المقبل

كتبت سماح لبيب

قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ، أن السوق المحلى يحتاج يوميا بحد أدنى من 4 إلى 5 مليون كمامة لسد احتياجات الطلب عليها من المواطنين ، خاصة بعد تطبيق عقوبات على الأشخاص التى لم ترتدى الكمامة اعتبارا من الأسبوع الجارى، وأن بدء تصنيع الكمامة القماش سيساهم فى توفير المعروض وانخفاض أسعار الكمامات.

وأضاف رستم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شراء الكمامة القماش لابد أن يكون من المصانع التى أعلنت عنها وزارة الصناعة والتى وضعت لها مواصفات قياسية معتمدة للتصنيع ولا يمكن شراء أى كمامة قماش مصنوعة بمواصفات أخرى غير معتمدة خلال الفترة الحالية ، موضحا أن بداية التصنيع للكمامات القماش ستدعم من المعروض فى السوق المحلى اعتبارا من الأسبوع المقبل وبأسعار مناسبة .

وأشار نائب رئيس غرفة الدواء، إلى أن تأجيل قرار مجلس الوزراء بوضع تسعيرة جبرية للكمامات ومستلزمات الانتاج الطبية قرار صائب خلال المرحلة الحالية ، خاصة وأن تكاليف الانتاج أعلى من الأسعار التى تم وضعها، بالاضافة إلى أن القرار سيتيح كميات اضافية من احتياجات السوق المحلى لحين دخول خطوط الانتاج الجديدة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة ، والتى بموجبها ستنخفض الأسعار تلقائيا نتيجة زيادة المعروض عن الطلب عليها .

وأوضح رستم ، أن النقص فى الكمامات لن يستمر طويلا وستبدأ فى زيادة المعروض اعتبار من الأسابيع المقبلة، خاصة وأن وزارة الصناعة فتحت التراخيص الخاصة لدخول المصانع انتاج الكمامات وفقا للمواصفات القياسية التى حددتها، وشدد على ضرورة منع تخزين أى أدوية أو منتجات طبية من المواطنين خاصة وأن المعروض سيكفى حاجة الطلب ولا داعى لإثارة البلبلة فى السوق المصرية .