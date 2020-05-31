اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة الدواء: نحتاج 5ملايين كمامة يوميا وبدء توافرها من القماش الأسبوع المقبل

الأحد، 31 مايو 2020 01:33 م
غرفة الدواء: نحتاج 5ملايين كمامة يوميا وبدء توافرها من القماش الأسبوع المقبل د اسامة رستم نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ، أن السوق المحلى يحتاج يوميا بحد أدنى من 4 إلى 5 مليون كمامة لسد احتياجات الطلب عليها من المواطنين ، خاصة بعد تطبيق عقوبات على الأشخاص التى لم ترتدى الكمامة اعتبارا من الأسبوع الجارى، وأن بدء تصنيع الكمامة القماش سيساهم فى توفير المعروض وانخفاض أسعار الكمامات.

وأضاف رستم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شراء الكمامة القماش لابد أن يكون من المصانع التى أعلنت عنها وزارة الصناعة والتى وضعت لها مواصفات قياسية معتمدة للتصنيع ولا يمكن شراء أى كمامة قماش مصنوعة بمواصفات أخرى غير معتمدة خلال الفترة الحالية ، موضحا أن بداية التصنيع للكمامات القماش ستدعم من المعروض فى السوق المحلى اعتبارا من الأسبوع المقبل وبأسعار مناسبة .

وأشار نائب رئيس غرفة الدواء، إلى أن تأجيل قرار مجلس الوزراء بوضع تسعيرة جبرية للكمامات ومستلزمات الانتاج الطبية قرار صائب خلال المرحلة الحالية ، خاصة وأن تكاليف الانتاج أعلى من الأسعار التى تم وضعها، بالاضافة إلى أن القرار سيتيح كميات اضافية من احتياجات السوق المحلى لحين دخول خطوط الانتاج الجديدة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة ، والتى بموجبها ستنخفض الأسعار تلقائيا نتيجة زيادة المعروض عن الطلب عليها .

وأوضح رستم ، أن النقص فى الكمامات لن يستمر طويلا وستبدأ فى زيادة المعروض اعتبار من الأسابيع المقبلة، خاصة وأن وزارة الصناعة فتحت التراخيص الخاصة لدخول المصانع انتاج الكمامات وفقا للمواصفات القياسية التى حددتها، وشدد على ضرورة منع تخزين أى أدوية أو منتجات طبية من المواطنين خاصة وأن المعروض سيكفى حاجة الطلب ولا داعى لإثارة البلبلة فى السوق المصرية .

 

 


اخبار الاقتصاد

صناعة الدواء

الكمامات

اتحاد الصناعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصناعة: الحكومة تستهدف إتاحة 30مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق

الأحد، 31 مايو 2020 11:02 ص

"التنمية الصناعية" تتلقى طلبات مصانع الملابس لبدء إنتاج الكمامة القطنية

الأحد، 31 مايو 2020 07:00 ص

محافظ القاهرة يتفقد مواقف النقل العام ويشيد بالالتزام بارتداء الكمامات.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 01:28 م

الصحة تنشر إنفوجراف عن الطرق الآمنة لارتداء الكمامة

الأحد، 31 مايو 2020 01:26 م

نقابة الصحفيين تعلن عن توافر القناع الواقى وكحول وكمامات لأعضائها

الأحد، 31 مايو 2020 01:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة