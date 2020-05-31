غدا.. عودة العمل فى محاكم الاستئناف والشهر العقارى

كتب إبراهيم قاسم

تعود بعد غد الاثنين، عددا من القطاعات والخدمات التابعة لوزارة العدل ومحاكم الاستئناف، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، ولكن بشروط وإجراءات احترازية.

وقرر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم السبت.

كما قرر المستشار عمر مروان وزير العدل عودة محاكم الجنح والجنح المستأنفة بالمحاكم الابتدائية للعمل اليوم السبت من خلال عقد جلسات القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم، وكذلك محاكم الأسرة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى القضايا المدنية والجزئية والكلية المحجوزة للحكم فقط على أن يستمر ذلك لمدة 15 يوما، وتعود بعد ذلك للعمل بكامل طاقتها ونظر جميع القضايا اعتبارا من يوم 13 يونيو.

فيما تعود كافة دوائر محكمة استئناف القاهرة للعمل بدءا من الاثنين المقبل الأول من يونيو، حيث تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وهو نفس الحال بالنسبة لمكاتب الشهر والعقارى والتوثيث الذى سيعود للعمل بعد توقفها بسبب اجازة العيد للعمل من يوم الاثنين المقبل.

وتعود هذه الخدمات فى القطاعات المختلفة وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من التكدس والزحام والوقاية من الفيروس والتى تتمثل فى:

1-إلزام جميع العاملين بهذه القطاعات والمترددين عليها بالكمامة الطبية.

2-السماح بدخول عدد معين ومتناسب مع المكان المخصص لإنهاء الخدمة المطلوبة.

3-ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة.