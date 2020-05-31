غدا.. بدء صرف المعاشات عبر منافذ البريد على مستوى الجمهورية

كتبت هبة السيد

تبدأ الهيئة القومية للبريد، الإثنين، صرف المعاشات للمستحقين على مستوى الجمهورية فى جميع منافذها، ويتم تقسيم أيام صرف المعاشات وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي، وسط إجراءات احترازية ووقائية أهمها اشتراط ارتداء المستحقين للكمامات ومنع التكدث والتزاحم حيث توفر الهيئة مسافات آمنة للعملاء و أماكن للانتظار خارج المكاتب.

والتزمت الهيئة القومية للبريد، بقرار مجلس الوزراء لحماية الموظفين والعملاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث نص القرار الزام المواطنين بارتداء الكمامات تشمل العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر. وطبقت الهيئة الإجراءات الوقائية الجديدة على العاملين العملاء، كما لم تسمح بدخول العملاء من دون ارتدائها حيث التزم غالبية المتعاملين مع الهيئة بارتدائها،

ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه. ويصل عدد مكاتب البريد الحكومية 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018 وبمعدل نمو سنوى 7.89%.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.88 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 6.68 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018. ياتى ذلك فيما تواصل الهيئة تسليم معاشات مستحقى "تكافل وكرامة" منذ ثلاثة أيام وعددهم أقل من 3 ملايين مستحق، وسط إجراءات وقائية لمنع التكدس والازدحام بالمكاتب.