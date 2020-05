عمدة لندن يوصى البريطانيين بالسير على الأقدام أو بالدرجات بدلا من وسائل النقل العام

شدد صادق خان، عمدة لندن، على أهمية أن يتوجه الطلاب والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم سيرا على الأقدام أو بالدراجات بقدر الإمكان بهدف توفير مساحة للأشخاص الذين ليس لهم بدائل سوى وسائل النقل العام، حتى لا يحدث تكدس فى المواصلات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

As schools reopen next week, the safety of Londoners is paramount. We strongly encourage parents, guardians and children to make journeys on foot or by bike where possible, helping to make space for those who have no alternative but to use public transport.https://t.co/jk7vDiK2es