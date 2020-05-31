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عمدة لندن يوصى البريطانيين بالسير على الأقدام أو بالدرجات بدلا من وسائل النقل العام

الأحد، 31 مايو 2020 10:59 م
عمدة لندن يوصى البريطانيين بالسير على الأقدام أو بالدرجات بدلا من وسائل النقل العام عمدة لندن
كتب محمد سعودي

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شدد صادق خان، عمدة لندن، على أهمية أن يتوجه الطلاب والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم سيرا على الأقدام أو بالدراجات بقدر الإمكان بهدف توفير مساحة للأشخاص الذين ليس لهم بدائل سوى وسائل النقل العام، حتى لا يحدث تكدس فى المواصلات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وغرد صادق خان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، قائلا :"مع إعادة فتح المدارس خلال الأسبوع المقبل، باتت سلامة سكان لندن في غاية الأهمية".

وأضاف :"نشجع بقوة الآباء والطلاب وأولياء الأمور على القيام بالرحلات سيرًا على الأقدام أو بالدراجة بقدر الإمكان، مما يساعد على توفير مساحة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدام وسائل النقل العام".

وحذر صادق خان، عمدة لندن، سكان المملكة البريطانية من الاستهتار في التعامل مع خطورة عدوى فيروس كورونا، والنزول إلى المتنزهات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وغرد خان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "قد يكون من المغري أن نلتقي بأصدقائنا وعائلتنا في نهاية هذا الأسبوع، لكن اسمحوا لي أن أكون واضحًا: نحن لا نقترب من نهاية هذه الأزمة. لا تزال الأرواح في خطر. يرجى الاستمرار في البقاء في المنزل قدر الإمكان اليوم. COVID19".

وفي وقت سابق، أعرب عمدة لندن، عن سعادته للإقبال الكبير الذى شهدته سكان العاصمة البريطانية لندن لركوب الدراجات بعد عمل مسارات آمنة ، حيث يعتبرها المواطنون وسيلة المواصلات الأكثر أمنا، بما يضمن التباعد الاجتماعى في ظل انتشار فيروس كورونا، وكتب صادق خان، عمدة لندن، عبر حسابه بموقع تويتر:" تشهد مدينتنا ثورة ركوب الدراجات. إنه لأمر مدهش أن نرى الكثير من سكان لندن يركبون دراجاتهم لأول مرة بفضل مساراتنا الآمنة الجديدة".

 

يشار إلى أن صادق خان، عمدة لندن، طالب سكان المملكة المتحدة بضرورة تجنب الرحلات غير الضرورية في وسائل النقل العامة لمكافحة عدوى وباء كورونا، وغرد عمدة لندن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "من الضروري أن يتجنب سكان لندن الرحلات غير الضرورية في القطارات والترام والأنابيب والحافلات. إذا كان استخدام وسائل النقل العام لرحلتك أمرًا لا مفر منه ، يرجى التأكد من ارتداء غطاء وجه غير طبي والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين".

 

وكان قد وجه صادق خان، عمدة لندن، رسالة تذكير لمواطنيه يحثهم من خلالها للحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، وأشار فى رسالته إلى 3 قواعد ضرورية ليحافظ من خلالها مواطنو لندن على سلامتهم دون الإصابة بالفيروس التاجى.

 

 


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