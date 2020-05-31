عمدة لندن محذرا: لم نقترب من نهاية أزمة كورونا ولا تزال الأرواح فى خطر

كتب محمد شعلان

حذر صادق خان، عمدة لندن، سكان المملكة البريطانية من الاستهتار في التعامل مع خطورة عدوى فيروس كورونا، والنزول إلى المتنزهات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وغرد خان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "قد يكون من المغري أن نلتقي بأصدقائنا وعائلتنا في نهاية هذا الأسبوع، لكن اسمحوا لي أن أكون واضحًا: نحن لا نقترب من نهاية هذه الأزمة. لا تزال الأرواح في خطر. يرجى الاستمرار في البقاء في المنزل قدر الإمكان اليوم. COVID19".



عمدة لندن على تويتر

وفي وقت سابق، أعرب عمدة لندن صادق خان، عن سعادته للإقبال الكبير الذى شهدته سكان العاصمة البريطانية لندن لركوب الدراجات بعد عمل مسارات آمنة ، حيث يعتبرها المواطنون وسيلة المواصلات الأكثر أمنا، بما يضمن التباعد الاجتماعى في ظل انتشار فيروس كورونا، وكتب صادق خان، عمدة لندن، عبر حسابه بموقع تويتر:" تشهد مدينتنا ثورة ركوب الدراجات. إنه لأمر مدهش أن نرى الكثير من سكان لندن يركبون دراجاتهم لأول مرة بفضل مساراتنا الآمنة الجديدة".

يشار إلى أن صادق خان، عمدة لندن، طالب سكان المملكة المتحدة بضرورة تجنب الرحلات غير الضرورية في وسائل النقل العامة لمكافحة عدوى وباء كورونا، وغرد عمدة لندن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "من الضروري أن يتجنب سكان لندن الرحلات غير الضرورية في القطارات والترام والأنابيب والحافلات. إذا كان استخدام وسائل النقل العام لرحلتك أمرًا لا مفر منه ، يرجى التأكد من ارتداء غطاء وجه غير طبي والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين".

وكان قد وجه صادق خان، عمدة لندن، رسالة تذكير لمواطنيه يحثهم من خلالها للحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، وأشار فى رسالته إلى 3 قواعد ضرورية ليحافظ من خلالها مواطنو لندن على سلامتهم دون الإصابة بالفيروس التاجى.