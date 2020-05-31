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عضو بنقابة الأطباء: ارتفاع عدد شهداء الأطباء لإصابتهم بكورونا إلى 31

الأحد، 31 مايو 2020 10:57 م
عضو بنقابة الأطباء: ارتفاع عدد شهداء الأطباء لإصابتهم بكورونا إلى 31 نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرًا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 31 شهيدًا و372 طبيبًا مصابًا بالفيروس، وذلك بعد وفاة الدكتور محمود السيد عبد الحليم الغزلاني استشاري حميات القاهرة، والدكتورة صباح سعد فرج بمحافظة الجيزة.

ونعت النقابة العامة لأطباء مصر الشهيد الدكتور رونز يسي مقار استشاري أمراض النساء والتوليد ببني سويف إثر إصابته بڤيروس كوڤيد، والنقابة إذ تدعو الله أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه مع الشهداء، وتقدم أيضًا خالص العزاء لأسرته ومحبيه .

كانت قد نعت نقابة الأطباء، اليوم، الشهيد الدكتور ألبير جرجس استشاري طب الأطفال بأبوتيج بأسيوط، والشهيد الدكتور محمد فريد الجندي، أستاذ بمعهد القلب القومي ورئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والشهيد الدكتور أحمد محمود أبوصادق استشاري أنف وأذن وحنجرة، والذي توفي في مستشفي الصداقة بأسوان، والشهيد الدكتور جمال أبو العلا استشارى أمراض الباطنة، والذي توفوا متأثرًين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي أن يتقبلهم من الشهداء ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرتهم الصبر والسلوان.

كان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قد التقى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة، وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتورة هالة زايد أكدت على اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في التعامل مع الجائحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، على جميع مطالب النقابة السابقة وعلي الأهمية القصوي لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتي يستطيع الأستمرار في قيامه بمهامة الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، كما أكد على أهمية التغلب على العقبات التى تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية .

من ناحية أخرى، تم الاتفاق علي فتح قناة تواصل علي مدار الـ 24 ساعه بين نقيب الاطباء ووزيرة الصحة حتي يتم حل مشكلات الفرق الطبية أول بأول .

 

 


نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

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