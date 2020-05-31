عزيمة أبطال.. ممرضة بكفر الشيخ تصاب بكورونا بعد عمل متواصل 45 يوما

أثبتت نتيجة المسحة الأولى للمرضة دعاء محروس، إحدى ممرضات مستشفى الحامول المركزي بكفر الشيخ، إيجابيتها وإصابتها بفيروس كورونا ، وهي ضمن الطاقم الطبي بمستشفى عزل بلطيم، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن ظلت تعمل بمستشفى العزل لمدة 45 يوما متتالية بناء على رغبتها، ورفضها للمغادرة مع كل شيفت يغادر.

وأكد مصدر طبى، أن المسحة الأولى التي تم أخذها للمرضة جاءت إيجابية، وعلى الفور تم عزلها وتوفير العلاج لها، وذلك وسط اهتمام شديد من قيادات مديرية الصحة ومتابعة لحظية من قيادات المديرية ومدير المستشفى، لافتاً إلى أن الممرضة كانت ترفض المغادرة مع كل شيفت يغادر، وكانت تتمسك بالاستمرار في العمل حتى أصبحت من أكثر الممرضات شهرة، حيث استمرت طيلة شهر ونصف في عمل متواصل، وكذلك علما من أعلام المستشفى، وصار المرضى جميعا يعرفونها، وكانت تبرر عدم مغادرتها بأنها تجد ارتياحا في خدمة مرضى المستشفى

فيما أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدولة وفرت كافة الخدمات الطبية للأطقم الطبية ، كما خصصت جناح ب 12 مستشفى للأطقم الطبية ، بالإضافة للحجر الصحي ببلطيم ،وهناك متابعه على مدار الساعة للحالات المصابة .