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عدم لمس الخبز ومنيو إلكترونى من معايير فتح المطاعم فى إيطاليا.. تعرف عليها

الأحد، 31 مايو 2020 03:54 م
عدم لمس الخبز ومنيو إلكترونى من معايير فتح المطاعم فى إيطاليا.. تعرف عليها مطعم فى ايطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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وضعت إيطاليا قواعد ومعايير لفتح المطاعم خلال المرحلة الثانية من مكافحة فيروس كورونا، والتى منها عدم لمس الخبز ووضعه فى طبق من الزجاج، ومنع استخدام سلات الخبز المصنعة من أى مواد أخرى.

وقال المصور المصرى عصام فتح الله الذى يعيش فى إيطاليا، لليوم السابع إنه "يتم وضع رقم على الطاولة لاستخدامه عن طريق الموبايل لقراءة المينيو، حيث إنه لن يكون هناك تداول للمنيو الورقى للحد من تداوله بين الأيدى".

وأضاف أن من أهم معايير فتح المطاعم، جعل الملح وباقي ادوات المائدة بشكل مجهز بخيث يكون فقط للاستخدام الفورى والفردى، وليس كما فى الماضى الملح والأدوات الاخرى تكون واحدة على المائدة للمجموعة، وجعل مسافات بين الطاولات متر مربع علي الاقل كمحيط عام للطاولة، وعدم السماح للمجموعات أكثر من ستة أفراد بالتواجد علي مائدة واحدة، وتعقيم الأيدى قبل وبعد لمس أى شىء".

ونشر المطهرات الكحولية فى أماكن مختلفة فى أركان المطاعم، وفرض ارتداء الكمامات الواقية لكل فريق العمل فى المطاعم وأيضا للزبائن، فضلا عن تعقيم جهاز السحب للكروت الائتمانية قبل وبعد الاستخدام لكل فرد.

وأكد فتح الله أن "الجميع أصبح يعرف تعليمات الوقاية حماية الجميع، والحرص على سلامة المواطنين، فالتحايل علي تعليمات السلامة هو وقف لحال المتحايل  قبل كل شئ ، وسلامتك من سلامة الوطن وسلامة الوطن من سلامتك".

وقالت وكالة "آكى" الإيطالية إنه تم اختراع جهاز يقضى على خطر انتقال عدوى فيروس كورونا التى تتم عبر الاوراق النقدية، وقد توصل فيوريل يونوت بوهوتيتش، وهو طالب من معهد جاليلو جاليلي في مدينة أنكونا والشغوف بالتكنولوجيا، الى فكرة إبتكار آلة "غسيل النقد" لتعقيم أوراق العملة.


ايطاليا

الخبز

المطاعم

فيروس كورونا

المنيو

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