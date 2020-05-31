اليوم السابع
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ضبط 174 مخالفة مرورية و662 هاربا من أحكام بحملة أمنية بأسوان

الأحد، 31 مايو 2020 04:59 م
ضبط 174 مخالفة مرورية و662 هاربا من أحكام بحملة أمنية بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية، عن تحرير نحو 174 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 18 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 25 مخالفة، وتحرير 40 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 88 مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبوسمبل- دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص، عن ضبط سائقين لتعاطيهم الحشيش والبانجو.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

حيث تم ضبط 5 قضايا تموينية، شملت 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و(3) قضايا مخالفات المخابز البلدية، وضبط 2 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله على الأسواق بالمراكز والأقسام بمحافظة أسوان لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام، شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

وأسفرت عن ضبط 668 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة، بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 132 هارباً من جنح الحبس الجزئى، وضبط 36 هارب من جنح الحبس المستأنف، وضبط 347 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 148 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

 


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