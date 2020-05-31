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صور.. فتح أبواب المسجد النبوى استعدادًا لصلاة الفجر بعد إغلاق شهرين بسبب كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 01:54 ص
صور.. فتح أبواب المسجد النبوى استعدادًا لصلاة الفجر بعد إغلاق شهرين بسبب كورونا المسجد النبوي
ذكى مكاوى

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شرع المسئولون عن المسجد النبوي مؤخراً في المدينة المكرمة فى فتح أبواب الحرم الشريف، وذلك لاستقبال المصلين من أجل أداء شعائر صلاة الفجر للمرة الأولى بعد فترة طويلة من عدم استقبال المصلين، وذلك ضمن السياسة المتبعة بهدف التصدى لفيروس كورونا أو ما يعرف باسم وباء كوفيد 19.

 

المسجد النبوى
المسجد النبوى

وقد نشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين الشرفين عدة صور أثناء فتح أبواب المسجد النبوي علقوا عليها بكتابة : "بعد الموافقة الكريمة .. وكالة شؤون المسجد النبوي تشرع في فتح أبواب ساحات المسجد النبوي استعدادا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر #نعود-بحذر.

 

المسجد النبوي
المسجد النبوي

وكانت قالت وكالة شؤون ‫المسجد النبوي إن اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

 


 

وبينت الوكالة وفق صحيفة سبق الإليكترونية، أن تفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية مؤكدة رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، وتكون الصلاة على الرخام.

 


 

وتأتي هذه الخطوة من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة جائحة كورونا وضمن خطة وكالة المسجد النبوي في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية بدءاً من يوم الأحد المقبل.

 

 


المسجد النبوي

الحرم الشريف

كورونا

فتح المسجد النبوي

الفجر

اليوم السابع بلس

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