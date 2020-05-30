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"شؤون ‫المسجد النبوى": اقتصار فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط

السبت، 30 مايو 2020 03:46 ص
"شؤون ‫المسجد النبوى": اقتصار فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط المسجد النبوى
وكالات

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قالت وكالة شؤون ‫المسجد النبوي إن اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

 

وبينت الوكالة وفق صحيفة سبق الإليكترونية، أن تفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية مؤكدة رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، وتكون الصلاة على الرخام.

 

وتأتي هذه الخطوة من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة جائحة كورونا وضمن خطة وكالة المسجد النبوي في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية بدءاً من يوم الأحد المقبل.


المسجد النبوى

التوسعات

كورونا

السعودية

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