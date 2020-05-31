اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. غطاسون متطوعون يستخرجون مخلفات من شواطئ شرم الشيخ

الأحد، 31 مايو 2020 10:49 م
صور.. غطاسون متطوعون يستخرجون مخلفات من شواطئ شرم الشيخ غطاسون متطوعون
جنوب سيناء - فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح غطاسون متطوعون اليوم الأحد، فى استخراج كمية مخلفات بواقع 73 شكارة متوسط الشكارة 50 كيلو مخلفات، وذلك بسقالة وطنية، عن طريق غطستين بإجمالى 45 دقيقة للغطسة الواحدة.

وتقدمت محافظة شرم الشيخ بالشكر الجزيل للغطاسين المتطوعين على هذا الجهد الكبير.

يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتجهيز شرم الشيخ كمدينة خضراء.

وقالت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، إننا هدفنا إظهار مدينة شرم الشيخ فى صورة جديدة للعالم أجمع، وبالأخص قاع البحر والشواطئ وتوثيق ما يحدث الآن من تغيرات بيئية ومقارنتها بالسابق وتكوين قاعده بيانات عن حالة الأحياء المائية ما بعد الأزمة للوصول الى بروتوكولات جديدة فى التعامل مع البحر والمحميات و اماكن الغوص بصفة عامة واستخدامها فى التسويق الخارجى والداخلى لمدينة شرم الشيخ فى ثوبها الجديد.

وأضافت: "هناك حملة لتنظيف قاع البحر ومواقع الغوص المختلفة داخل وخارج المياه فى إطار خطة مسبقة واستخدام هذه المواد فى التسويق الإعلامى للمدينة داخل وخارج مصر تحت شعار المحافظة، وتوفير مخطط عن عوامل الأمن والسلامة داخل وخارج البحر وتطبيقه العملى على أرض الواقع ليكون دليلا مرئيًا للزائرين.

وذلك فى اطار التنسيق الكامل من مكتب نائب المحافظ ومجلس مدينة شرم الشيخ مع كل من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، شرطة المسطحات المائية، جهاز شئون البيئة، الإدارة الصحية.

غطاسون متطوعون (1)
 
غطاسون متطوعون (2)
 
غطاسون متطوعون (3)

مدينة شرم الشيخ

حملة تطهير الشواطئ

سياحة

تسويق

نائب محافظ جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة