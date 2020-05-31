صور.. غطاسون متطوعون يستخرجون مخلفات من شواطئ شرم الشيخ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

نجح غطاسون متطوعون اليوم الأحد، فى استخراج كمية مخلفات بواقع 73 شكارة متوسط الشكارة 50 كيلو مخلفات، وذلك بسقالة وطنية، عن طريق غطستين بإجمالى 45 دقيقة للغطسة الواحدة.

وتقدمت محافظة شرم الشيخ بالشكر الجزيل للغطاسين المتطوعين على هذا الجهد الكبير.

يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتجهيز شرم الشيخ كمدينة خضراء.

وقالت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، إننا هدفنا إظهار مدينة شرم الشيخ فى صورة جديدة للعالم أجمع، وبالأخص قاع البحر والشواطئ وتوثيق ما يحدث الآن من تغيرات بيئية ومقارنتها بالسابق وتكوين قاعده بيانات عن حالة الأحياء المائية ما بعد الأزمة للوصول الى بروتوكولات جديدة فى التعامل مع البحر والمحميات و اماكن الغوص بصفة عامة واستخدامها فى التسويق الخارجى والداخلى لمدينة شرم الشيخ فى ثوبها الجديد.

وأضافت: "هناك حملة لتنظيف قاع البحر ومواقع الغوص المختلفة داخل وخارج المياه فى إطار خطة مسبقة واستخدام هذه المواد فى التسويق الإعلامى للمدينة داخل وخارج مصر تحت شعار المحافظة، وتوفير مخطط عن عوامل الأمن والسلامة داخل وخارج البحر وتطبيقه العملى على أرض الواقع ليكون دليلا مرئيًا للزائرين.

وذلك فى اطار التنسيق الكامل من مكتب نائب المحافظ ومجلس مدينة شرم الشيخ مع كل من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، شرطة المسطحات المائية، جهاز شئون البيئة، الإدارة الصحية.