اليوم السابع
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صور.. التزام تام بين المواطنين بارتداء الكمامات بمكاتب البريد

الأحد، 31 مايو 2020 12:17 م
صور.. التزام تام بين المواطنين بارتداء الكمامات بمكاتب البريد مكاتب البريد
كتبت هبة السيد تصوير حسن محمد

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التزمت الهيئة القومية للبريد، بقرار مجلس الوزراء لحماية الموظفين و العملاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث نص القرار الزام المواطنين بارتداء الكمامات تشمل العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر. 
 
 
وطبقت الهيئة الإجراءات الوقائية الجديدة على العاملين و العملاء، كما لم تسمح بدخول العملاء من دون ارتدائها حيث التزم غالبية المتعاملين مع الهيئة بارتدائها، ومن لم يلتزم يتم توضيح الأمر له بأن هذا الاجراء لحمايته من الوباء. كما أتاحت الهيئة مسافات آمنة للعملاء مع توفير اماكن للانتظار خارج المكاتب. 
 
 
ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه.
 
وتبدأ غدا هيئة البريد فى صرف المعاشات للمستحقين ، وذلك فى جميع المحافظات وسيتم تقسيم أيام صرف المعاشات وفقا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك وسط إجراءات وقائية و احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تتيح الجولة منافذ أخرى لصرف المعاشات إلى جانب هيئة البريد بينها 600 مدرسة. 
 
ويصل عدد مكاتب البريد الحكومية 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018  وبمعدل نمو سنوى 7.89%.
 
وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
 
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الهيئة القومية للبريد

ارتداء الكمامات

كوفيد 19

مكاتب البريد

مجلس الوزراء

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