اليوم السابع
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"صحة شمال سيناء": حظر الدخول للمنشآت الطبية بدون ارتداء الكمامة

الأحد، 31 مايو 2020 08:50 م
"صحة شمال سيناء": حظر الدخول للمنشآت الطبية بدون ارتداء الكمامة الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية صحة شمال سيناء فى بيان لها أن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة أصدر قرارا بمنع دخول العاملين أو المرضي المترددين على المنشآت الطبية الخاصة بدون ارتداء الكمامة .

 

وقال مدير مديرية الصحة، إنه بالإحالة إلي قيام وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فقد تقرر منع دخول العاملين او المرضي المترددين على المنشات  الخاصة بدون  ارتداء الكمامة اعتبارا من 2020/5/30  .

 

وقال الدكتور هلال عمر مدير ادارة العلاج الحر إن الأيام القادمة ستشهد مرورا مكثفا من العلاج الحر على العيادات والمستشفيات الخاصة والمعامل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية  واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة والتي تصل إلى الإغلاق التام للمنشأة في حالة المخالفة متمنيا دوام الصحة للجميع.

 

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم، فى بيان لها، ان اخر الإحصائيات الرسمية  لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء  سجل إجمالى الحالات 39  حالة، السلبى منها 32 حالة، والإيجابى 6 حالات، وحالة تحت الفحص.

 

وتم شفاء حالتين منها، وحالة عزل منزلى، وحالة عزل بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وحالة عزل بمستشفى العريش العام، وحالة عزل بمستشفى بئر العبد المركزى.

 

وأصدر اليوم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره فى ديوان عام المحافظة والإدارات التابعة . وأكد فى بيان له على منع الدخول إلى مبنى الديوان العام سواء من الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة، ولمنع انتشار الفيروس ووجه المحافظ الجهات المعنية بمراعاة الدقة والتشديد فى تطبيق ذلك وسرعة محاسبة المخالفين .

 

 


شمال سيناء

العريش

منشأت طبية

كورونا

كمامات

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