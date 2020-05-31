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"صحة السويس": 30 إصابة جديدة بكورونا بإجمالى 265 حالة

الأحد، 31 مايو 2020 07:51 م
"صحة السويس": 30 إصابة جديدة بكورونا بإجمالى 265 حالة كورونا - أرشيفية
السويس - السيد فلاح

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، فى بيان لها، ظهور نتائج تحاليل المعملية "PCR" لـ30 حالات إيجابية، حيث تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم متواجدون بمستشفى الحميات والمستشفى العام والصدر والتأمين الصحى، وظهرت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وجارى نقلهم لمستشفيات الحجر الصحى، فيما توفى 3 حالات جديدة من أبناء السويس.

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان صحفي، أنه جاري حصر كافة المخالطين للمصابين، والكشف عليهم للتأكد من عدم إصابتهم، وحال ظهور الأعراض على شخص منهم يجرى له تحليل.

وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا في السويس وصلت لـ265 حالة إصابة، وارتفع عدد الوفيات لـ17 حالة.

وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى وآداب العطس والسعال، وتنظيف السطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.


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