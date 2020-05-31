شاهد الصلاة الأولى فى المسجد النبوى بعد رفع القيود.. وتعليق الدخول للروضة

وكالات

أدى المصلون صلاة الفجر لهذا اليوم ، في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بناء على الموافقة من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بالرفع التدريجى لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد.

كما شهد المسجد النبوى، عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان؛ وتوافد المصلين على المسجد النبوي الشريف وسط الاجراءات الاحترازية والوقائية من قِبل المصلين، إضافة الى تباعد المصلين وسط الخطة المعتمدة من قِبل الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوى الشريف.





وتشمل الخطة اقتصار فتح المسجد النبوى على التوسعات الجديدة والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي الشريف بما لا يزيد على 40 % من الطاقة الاستيعابية وتخصيص أبواب محددة لدخول المصلين منها، إضافة وضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول ورفع سجاجيد التوسعات والساحات كاملاً.

وتكون الصلاة على الرخام وغسل، وتعقيم أرضيات المسجد النبوي والساحات الخارجية بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دورى لتجديد التهوية في المسجد النبوي والساحات مع استمرار تعليق إقامة الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ورفع حافظات زمزم وإيقاف توزيع عبوات زمزم للحد من انتقال العدوى مع وضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف فيما بينها.

كما تشمل الخطة تعليق سفر الإفطار والإطعام في المسجد وساحاته، وإغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل الفجر بساعة وتشغيل مواقف السيارات 50 % وإطلاق حملة إعلامية للتوعية بالإجراءات الاحترازية المطلوبة في أثناء الحضور للصلاة في المسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الصحة لتأمين وتخصيص فرق طبية على الأبواب الرئيسة للمسجد النبوي مع تعليق اصطحاب الأطفال.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنهت تنظيف وتعقيم وتطهير الجوامع والمساجد في جميع مناطق المملكة، والتي شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية ، تماشياً مع جهود القيادة الرشيدة في العناية بالمساجد وتهيئتها تنظيماً وتعقيماً منعاً لانتشار أي عدوى "لا قدر الله" بين المصلين ، استعداداً لفتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض وعودة المصلين لأداء الصلوات الخمس .

وتضمنت الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي عممت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على فروع الوزارة، فتح المساجد قبل الأذان بـ 15دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق ، مع تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، والإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية لإشعار آخر .

واستقبلت جوامع ومساجد المملكة مع بزوغ فجر هذا اليوم الأحد المصلين مع تطبيق تام للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمتوافقة مع التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له، والتي تمثلت في مراعاة التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ، ورفع المصاحف مؤقتاً ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك ، وفتح نوافذ المساجد وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله .

وشملت الاحترازات، فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين على ترك مسافة 2م بين كل مصلٍ، وترك فراغ صف بعد كل صفين، وضرورة لبس الكمامات، وإحضار سجادات خاصة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.