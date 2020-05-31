اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 04:35 ص
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شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40%

الأحد، 31 مايو 2020 04:00 ص
شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40% مشروع تطوير مثلث ماسبيرو
كتب سيد الخلفاوى

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كشف المهندس صلاح متولى، المشرف على مشروع ماسبيرو، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية بالمشروع، نسبة الإنجاز تسير بشكل جيد، حيث تخطت إحدى الشركات نسبة 40 % من نسب التنفيذ والشركة الأخرى تخطت 39 % من نسب التنفيذ والثالثة 31 % من نسبة التنفيذ.
 
 
وأضاف المشرف على مشروع ماسبيرو لـ"اليوم السابع"، أن العمل لم يتوقف بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، ويتم العمل بشكل يومى فى 4 مناطق مخصصة للبناء فى المشروع في الجزء المخصص للراغبين في العودة من سكان المنطقة قبل إزالتها.
 
ومن المقرر أن يتم إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، وأطوال الأبراج سيصل لـ30 دورا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب محافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.
 
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