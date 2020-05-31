اليوم السابع
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"شاهدته يحمل سلاحا ناريا".. والد المتهم رقم 28 بأنصار بيت المقدس يروى تفاصيل ضبطه

الأحد، 31 مايو 2020 05:00 ص
"شاهدته يحمل سلاحا ناريا".. والد المتهم رقم 28 بأنصار بيت المقدس يروى تفاصيل ضبطه المتهمون ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتحدث الشاهد رقم 55 بقائمة أدلة الثبوت، عن واقعة ضبط ابنه المتهم رقم 28 بأمر الإحالة وأدلى بالعديد من المعلومات منها:

1ـ الشاهد أكد باعتناق ابنه للأفكار العدائية ضد قوات الجيش والشرطة.

2ـ اعتقل فى وقت سابق لاعتناقه أفكارا متطرفة عن طريق المتهم الثالث.

3ـ المتهم شاهد ابنه محرزا سلاحا ناريا أثناء واقعة ضبطه من داخل منزله.

4ـ عثر داخل المسكن على أسلحة ومتفجرات ولوحات معدنية ورتب شرطية وأقلام مزودة بآلات تصوير.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.


بيت المقدس

هشام عشماوى

توفيق فريج

الشهيد محمد مبروك

اللواء محمد ابراهيم

اخبار مصريه

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اخبار عاجله

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