سفير الولايات المتحدة يشكر مستشفى الحجر ب"أبو خليفة" لرعايتها أمريكيين..صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أرسل السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، برقية شكر للدكتور على حطب، مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، والطاقم الطبى بالمستشفى، على حسن استضافة ورعاية النزلاء المواطنين الأميركيين، على حد قوله.

وقال الدكتور على حطب، مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، ردًا على الخطاب المرسل من السفير الأمريكى بالقاهرة، "دومًا نؤكد على استمرار رعاية مرضانا والسهر على راحتهم بكل ما أوتينا من قوة".

وسجل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى، خروج "مارشيل باريش"، سائح أمريكى يبلغ من العمر 49 سنة، فى 21 من أبريل الماضى، بعد تماثلة للشفاء من فيروس كورونا، والذى كان يعانى أيضًا من جلطة شريان، وتم منحه المزيب وتحسنت حالته وخرج بعد تعافيه تمامًا.

وحرص السائح الأمريكى، أثناء خروجه من المستشفى على تسجيل فيديو والتقاط بعض الصور التذكارية مع العاملين والطاقم الطبىـ بالمستشفى، ووجه الشكر للجميع على حسن الاستضافة أثناء فترة علاجه.

وبدأ مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، فى استقبال حالات كورونا، فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.

وجاء قرار تخصيص مستشفى أبو خليفة ليكون مقرًا للحجز الصحى، فى حالة الاشتباه بإصابة أى شخص بفيروس كورونا، نظرًا لكفائته وتجهيزه على مستوى عالي، نظرًا لحداثة افتتاح المستشفى، حيث يعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.











