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زراعة الوادى الجديد: توريد 221 ألف طن قمح للصوامع داخل وخارج المحافظة

الأحد، 31 مايو 2020 04:37 م
زراعة الوادى الجديد: توريد 221 ألف طن قمح للصوامع داخل وخارج المحافظة المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أن إجمالي كميات القمح التي جرى توريدها حتى الآن واستقبلتها الشون والصوامع المختلفة بمدن الوادي الجديد بلغت 221 ألفا و849 طنا.

وقال إسماعيل، في بيان صحفي، إن المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم تبلغ حوالي 192 ألف فدان والمساحات التي جرى حصادها حتى الآن تفوق 180 ألف فدان.

وأشار وكيل زراعة الوادي الجديد، إلى أن عملية توريد المحصول واستلامه من المزارعين ستنتهي في شهر يوليو المقبل بعد الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية ومنطقة شرق العوينات الاستثمارية.

وكانت مديرية التموين بالوادي الجديد، أعلنت شهر مارس الماضي أن مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 7 مواقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع فضلًا عن عدد من الصوامع خارج المحافظة واستبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد على ذلك.


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