رئيس مدينة البياضية يعلن رفع 36 طن مخلفات بمنطقة أبو دومة وشارع الذهبى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة الشاملة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تنفيذ حملة نظافة ورفع للإشغالات والمخلفات بمنطقة أبو دومة وشارع الذهبى بالمدينة، وذلك للعمل على رفع كفاءة ومستوى النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تمت قام رجال المدينة خلال الحملة أيضاً بأعمال رش وتعقيم وتطهير المناطق التي إستهدفتها الحملة، وذلك إستكمالاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الحملة كل من جمال مرعزى سكرتير المدينة، وطه أبو القاسم مدير النظافة بالمدينة، وعمال مجلس المدينة.

كما قامت قريه الحبيل بعمل إجراءات النظافه بالقرية برئاسة محمد إبراهيم رئيس القرية، وقرية البغدادي برئاسة مصطفى على رئيس القرية، وقرية الروافعه برئاسة أحمد خليل رئيس القرية، وتم رفع جميع المخلفات المنزليه من جميع الصناديق، وبلغت إجمالي ما تم رفعه اليوم 36 طن مخلفات صلبة، وجارى العمل يومياً فى أنحاء المدينة.

وكان قد صرح العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تم إستكمال تنفيذ المتابعات اليومية لإزالة ورفع التراكمات بأماكن مختلفة بمنطقة حي شمال مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق، ومن جانبه قال أيمن حسين رئيس حي وسط مدينة الأقصر، أن رجال الحي قاموا بتنظيم حملات نهارية ومسائية جرى خلالها رفع المخلفات الصلبة من أماكن تجميع القمامة من خلال سيارات الحي المتحركة، والتي تجوب معظم شوارع ومناطق أم هاشم وشارع مدرسة الصنايع وصلاح سالم والمساكن الشعبية وأنس الوجود والحمام، وإستكمل رئيس الحى لافتاً إلى أن قطاع النظافة بالحي واصل جهود عمليات رفع المخلفات، ومؤكداً على أنه تم رفع حوالي 40 طن تقريباً، وذلك في إطار خطة مدينة الأقصر لرفع كفاءة ومستوى النظافة بالحي، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.