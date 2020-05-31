اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة طنطا ينسحب من اجتماع مجلس الجامعة بعد وفاة شقيقته بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 03:10 م
رئيس جامعة طنطا ينسحب من اجتماع مجلس الجامعة بعد وفاة شقيقته بكورونا جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انسحب منذ قليل الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، من اجتماع مجلس الجامعة المنعقد عبر الفيديو كونفرنس مع نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، فور تلقيه اتصالا بوفاة شقيقته متأثره بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغادر رئيس الجامعة الجامعة مسرعاً لمتابعة إجراءات دفن شقيقته.

 

وكانت شقيقة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، قد توفيت اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونعى نواب رئيس جامعة طنطا والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين وأفراد الأمن الإدارى، بخالص التعازى والمواساة فى وفاة شقيقة رئيس الجامعة.

كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أعلن مؤخراً عن إصابة شقيقته بفيروس كورونا المستجد ووضعها داخل العناية المركزة، معربا عن حزنه الشديد لما أصاب شقيقته، مؤكداً أن الفيروس لا يميز بين صغير أو كبير.

وكان رئيس جامعة طنطا، طالب المواطنين بالحفاظ على أنفسهم والبعد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات لتفادى الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هذا الوباء لا يفرق بين صغير وكبير وغنى وفقير، داعيا الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يكشف عنا البلاء والوباء.

وكان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، ترأس اليوم، اجتماع مجلس جامعة طنطا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه تم رفع كفاءة الانترنت ومضاعفة قدرة الجامعة إلى 400%، بما يضمن انتظام العملية التعليمية من خلال منصة التعليم الإلكترونى المتاحة للاستمرار فى العملية التعليمية، وأيضا قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكترونى.

 

واوضح سبع، أنه تم توحيه أمين عام الحامعة بالتنبيه على كافة الموظفين بالكليات والقطاعات المختلفة بالالتزام فى مكاتبهم وتجنب الحوارات فيما بينهم، على أن يكون التعامل عن طريق الانترنت، مشددا على الجميع بالالتزام بكافة الأجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

ووجه "سبع" الشكر لكافة المشاركين فى إعداد وتنظيم المؤتمر الافتراضى الدولى لمحابهة كورونا، والذى عقد على مدار يومى 27 و28 مايو الحالى، مثمنا جهودهم فى انجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق، والذى نال استحسان الجميع داخل مصر وخارجها.

 

من ناحية أخرى قال الدكتور كمال عكاشة فى بيان له، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أنه تم التواصل مع جامعة كنتاكى الأمريكية لإجراء بروتوكول تعاون مشترك فى مجال طباعة الواقيات الشخصية ثلاثية الأبعاد، وهى تقنية جديدة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذا البرتوكول يأتى ضمن سلسلة من التعاون المثمر بين جامعة طنطا وجامعة كنتاكى الامريكية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك فى مجالات البحث العلمى وارسال المبعوثين.

 

وأكد د. عكاشة، أنه جارى التنسيق لعقد لقاء مشترك فى القريب العاجل يجمع كل من الدكتور عمرو الحسينى أستاذ الكلى بجامعة كنتاكى، والخبير الامريكى مايكل رينكلر أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة كنتاكى.

 

وأضاف، أن الدكتور عمرو الحسينى أستاذ الكلى بجامعة كنتاكى، ترأس الجلسة العلمية الثانية، بينما شارك الخبير الامريكى مايكل رينكلر بمحاضرة قيمة عن تقنية الواقيات ثلاثية الأبعاد لمجابهة فيروس كورونا، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولى الافتراضى الأول لجامعة طنطا حول "دور البحث العلمى فى مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، والذى عقد على مدار يومى 27 و28 مايو الحالى.


اخبار عاجله

وفاة شقيقه رئيس جامعة طنطا بكورونا

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة