رئيس جامعة طنطا ينسحب من اجتماع مجلس الجامعة بعد وفاة شقيقته بكورونا

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

انسحب منذ قليل الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، من اجتماع مجلس الجامعة المنعقد عبر الفيديو كونفرنس مع نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، فور تلقيه اتصالا بوفاة شقيقته متأثره بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغادر رئيس الجامعة الجامعة مسرعاً لمتابعة إجراءات دفن شقيقته.

وكانت شقيقة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، قد توفيت اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونعى نواب رئيس جامعة طنطا والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين وأفراد الأمن الإدارى، بخالص التعازى والمواساة فى وفاة شقيقة رئيس الجامعة.

كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أعلن مؤخراً عن إصابة شقيقته بفيروس كورونا المستجد ووضعها داخل العناية المركزة، معربا عن حزنه الشديد لما أصاب شقيقته، مؤكداً أن الفيروس لا يميز بين صغير أو كبير.

وكان رئيس جامعة طنطا، طالب المواطنين بالحفاظ على أنفسهم والبعد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات لتفادى الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هذا الوباء لا يفرق بين صغير وكبير وغنى وفقير، داعيا الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يكشف عنا البلاء والوباء.

وكان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، ترأس اليوم، اجتماع مجلس جامعة طنطا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه تم رفع كفاءة الانترنت ومضاعفة قدرة الجامعة إلى 400%، بما يضمن انتظام العملية التعليمية من خلال منصة التعليم الإلكترونى المتاحة للاستمرار فى العملية التعليمية، وأيضا قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكترونى.

واوضح سبع، أنه تم توحيه أمين عام الحامعة بالتنبيه على كافة الموظفين بالكليات والقطاعات المختلفة بالالتزام فى مكاتبهم وتجنب الحوارات فيما بينهم، على أن يكون التعامل عن طريق الانترنت، مشددا على الجميع بالالتزام بكافة الأجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه "سبع" الشكر لكافة المشاركين فى إعداد وتنظيم المؤتمر الافتراضى الدولى لمحابهة كورونا، والذى عقد على مدار يومى 27 و28 مايو الحالى، مثمنا جهودهم فى انجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق، والذى نال استحسان الجميع داخل مصر وخارجها.

من ناحية أخرى قال الدكتور كمال عكاشة فى بيان له، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أنه تم التواصل مع جامعة كنتاكى الأمريكية لإجراء بروتوكول تعاون مشترك فى مجال طباعة الواقيات الشخصية ثلاثية الأبعاد، وهى تقنية جديدة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذا البرتوكول يأتى ضمن سلسلة من التعاون المثمر بين جامعة طنطا وجامعة كنتاكى الامريكية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك فى مجالات البحث العلمى وارسال المبعوثين.

وأكد د. عكاشة، أنه جارى التنسيق لعقد لقاء مشترك فى القريب العاجل يجمع كل من الدكتور عمرو الحسينى أستاذ الكلى بجامعة كنتاكى، والخبير الامريكى مايكل رينكلر أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة كنتاكى.

وأضاف، أن الدكتور عمرو الحسينى أستاذ الكلى بجامعة كنتاكى، ترأس الجلسة العلمية الثانية، بينما شارك الخبير الامريكى مايكل رينكلر بمحاضرة قيمة عن تقنية الواقيات ثلاثية الأبعاد لمجابهة فيروس كورونا، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولى الافتراضى الأول لجامعة طنطا حول "دور البحث العلمى فى مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، والذى عقد على مدار يومى 27 و28 مايو الحالى.