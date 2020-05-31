اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة حلوان يتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية بالإدارات لمواجهة كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 06:02 م
رئيس جامعة حلوان يتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية بالإدارات لمواجهة كورونا رئيس جامعة حلوان يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم الأحد زيارة تفقدية لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة العاملين بجامعة حلوان للوقاية من فيروس كورونا وذلك عقب إلزام المجتمع الجامعى بارتداء الكمامة، وحظر دخول أى زائر أو متردد دون الكمامة لأى منشأة أو وحدة أو مستشفى تابعة للجامعة، اعتباراً من 30 مايو الجارى بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق أعلى درجات الوقاية من فيروس كورونا وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
 
 
وأوضح رئيس جامعة حلوان بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان أنه يتم التواصل بشكل دورى مع إدارة الطب الوقائى بالجامعة لمتابعة أعمال تعقيم وتطهير المبانى والمنشآت كافة، فضلا عن تزويد مداخل ومخارج المبانى بالإدارت والكليات بالمعقمات والمطهرات لتكون متاحة لاستخدام العاملين.
  
 
وأكد رئيس الجامعة أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد يأتى من منطلق الشعور بالمسئولية والواجب الوطني  كما أن الجامعة لا تدخر جهدا فى توفير وتدعيم الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها، داعيا المجتمع الجامعى إلى ضرورة اليقظة والتكاتف لمواجهة هذا التحدى وتجاوزه بسلام.
 
IMG-20200531-WA0041
 
 
IMG-20200531-WA0042
 
 
IMG-20200531-WA0043
 
 
 

 


جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة